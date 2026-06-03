Arne Hjetlnes selger Snarøya-bolig med sjeldent utsikt over Oslofjorden

Arne Hjetlnes har besluttet å selge sin Snarøya-bolig etter nærmere 30 år i huset. Det som gjør denne eiendommen spesielt er den unike utsikten over Oslofjorden og tilgangen til vannet. Boligen har fem soverom, tre bad og dobbeltgarasje, og er på 367 kvadratmeter. Megler Christian L. Mathisen fra Tinholt peker på beliggenheten og utsikten som årsaker til den høye prisnivået på 65 millioner kroner.

Arne Hjetlnes har besluttet å selge sin Snarøya-bolig etter nærmere 30 år i huset. Det som gjør denne eiendommen spesielt er den unike utsikten over Oslofjorden og tilgangen til vannet.

Boligen har fem soverom, tre bad og dobbeltgarasje, og er på 367 kvadratmeter. Megler Christian L. Mathisen fra Tinholt peker på beliggenheten og utsikten som årsaker til den høye prisnivået på 65 millioner kroner. Han har solgt boliger i området i 25 år og mener det er få boliger med en slik utsikt. Arne Hjetlnes er en kjendis som både har vært programleder og dikter.

Han er mest kjent fra TV 2-serien 'Gutta på tur', hvor han ledet programmet sammen med Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang og Arne Brimi. Hjetlnes har nå besluttet å selge boligen fordi barna hans har flyttet ut og de ønsker å gå videre til et nytt kapittel i livet





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Arne Hjetlnes Snarøya-Bolig Oslofjorden Utsikt Eiendom Bolig Tinholt Christian L. Mathisen

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