Arsenal i Champions League-finalen etter dramatisk seier mot Atlético Madrid

Arsenal er klare for Champions League-finalen etter en 1–0-seier mot Atlético Madrid. Bukayo Sakas mål rett før pause sikret 2–1 sammenlagt. Feiringen var stor, men Wayne Rooney mente det var for mye. Ian Wright og Arsène Wenger kommenterte jubelen. Finalen blir i Budapest 30. mai mot enten Bayern München eller Paris Saint-Germain.

Arsenal sikret seg en historisk plass i Champions League -finalen etter en dramatisk 1–0-seier mot Atlético Madrid tirsdag kveld. Bukayo Saka s mål rett før pause var avgjørende, og sikret en 2–1-seier sammenlagt.

Etter kampen feiret spillerne og støtteapparatet på gressmatten, og manager Mikel Arteta deltok i jubelen foran en euforisk hjemmepublikum på Emirates Stadium. Det ble også fyrt av fyrverkeri, noe som skapte en festlig stemning. Men ikke alle var like begeistret for feiringen. Tidligere Manchester United-spiller Wayne Rooney mente Arsenal tok det litt for mye.

– De fortjener å være i denne posisjonen, men de har ikke vunnet det ennå, sa Rooney på Prime Video Sport. – Jeg synes feiringen er litt i overkant. Dere kan feire når dere vinner! Arsenal-legenden Ian Wright svarte fansen i en video på X kort tid etter.

– Arsenal-supportere, la meg fortelle dere noe: nyt dette.

«Feiringspolitiet» kommer til å være ute i fullt monn, ikke la det påvirke dere! Kos dere! Fotball handler om øyeblikk, og dette er et stort øyeblikk. Også tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger kommenterte jubelscenene.

– Feiringen er fortjent, lykke er helt normalt, men nå er neste steg å komme til finalen og vinne den, sa han ifølge Daily Mail. I finalen møter Arsenal enten Bayern München eller Paris Saint-Germain. Hvem det blir avgjøres onsdag kveld. For Arsenal er dette en milepæl, da det er første gang på 20 år de når en Champions League-finale.

Supporterne har ventet lenge på denne dagen, og feiringen var en naturlig reaksjon på en historisk prestasjon. Nå venter det største fotballbegivenheten i Europa, og Arsenal er klare til å skrive historie. Finalen vil bli spilt i Budapest 30. mai, og alle øyne vil være rettet mot det engelske laget. Vil de lykkes med å ta det siste steget og vinne trofeet





