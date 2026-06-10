Arsenal intensivt ute etter Nottingham Forests stjernespiller Morgan Gibbs-White

Arsenal har、etter at Mikel Arteta har uttrykt et klart ønske、startet en storstilt jakt på Morgan Gibbs-White. Spanjolen ser på den offensive midtbanespilleren som en nøkkel til Champions League-suksess, spesielt etter at planene om å hente Morgan Rogers ble lagt på is. Gibbs-White var tidligere nær en overgang til Tottenham, men ble holdt tilbake av klubbeieren Evangelos Marinakis. Efter en fremragende sesong har interessen fra toppklubber igjen vokset, men Nottingham Forest har med en langtidskontrakt til 2028 tatt en svært fast posisjon i forhandlingene.

Den spanske manageren ba Arsenal om å hente en av Premier Leagues aller beste spillere fra forrige sesong. Arsenal har - på Mikel Arteta s uttrykkelige ønske - satt i gang en storstilt satsing for å signere Morgan Gibbs-White i sommerens overgangsvindu.

Arteta ser på ham som den ideelle forsterkningen for å vinne den neste utgaven av Champions League. Klubbens tekniske sekretariat har måttet endre sommerplanene sine etter at muligheten for å hente Morgan Rogers kjølnet betraktelig i løpet av de siste timene. Som en følge av dette har Arteta bedt styret om å utforske alternative veier for å forsterke de siste meterne i angrepsspillet.

Baskeren trenger sårt en spiller med den naturlige evnen til å bryte gjennom motstanderens forsvarsmur og skape mer bevegelse og flyt i den siste tredjedelen - slik at Arsenal kan sette i gang et skikkelig beleiring mot motstanderens bane. Hovedfokuset til London-klubben er nå utelukkende rettet mot playmakeren Morgan Gibbs-White. Den offensive midtbanespilleren fra Nottingham Forest var nær ved å forlate klubben i fjor sommer, da forhandlingene med Tottenham Hotspur nesten var i havn.

På det mest intense tidspunktet i overgangsvinduet gikk Nottingham Forests eier, Evangelos Marinakis, inn for å stanse overgangen. Han overtalte den engelske landslagsspilleren til å lede prosjektet i én sesong til. Den manøveren fra presidenten holdt midtbanestjernen i klubben - men hans fremragende spill denne sesongen har på nytt vekket interessen fra de mektigste klubbene i England. Nottingham Forests styre har inntatt en svært tydelig og sterk posisjon før eventuelle forhandlinger om et salg av stjernespilleren i sommer.

Etter Marinakis' strategiske inngripen forrige sesong, signerte spilleren en ny langtidskontrakt som binder ham til klubben fram til juni 2028





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