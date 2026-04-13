Arsenal kjemper på flere fronter: Frykter nervene kan felle Arteta

Arsenal står overfor en kritisk periode med kamper i både Champions League og Premier League. Eksperter uttrykker bekymring for at nervene kan bli avgjørende i innspurten, mens Mikel Arteta fokuserer på å nyte mulighetene.

To titler er ute av rekkevidde for Arsenal , mens to spennende muligheter gjenstår i en potensielt skjebnesvanger periode. Eksperter uttrykker bekymring for at nervene kan koste Mikel Arteta s mannskap dyrt i innspurten av sesongen. Arsenal s prestasjoner og tittelkampen i Premier League er temaet for alle i engelsk fotball. Samtidig er Martin Ødegaard og hans lagkamerater fullt engasjert i kampen om å vinne Champions League . Helgens overraskende 1-2-tap hjemme mot Bournemouth, demonstrerer at fotballen aldri er forutsigbar.

Onsdag kveld får Arsenal muligheten til å revansjere seg mot Sporting i Champions League. London-klubben er også store favoritter foran returkampen på hjemmebane i kvartfinalen. Etter 1-0-seieren i Portugal, forventer de fleste en kontrollert avansement mot Bodø/Glimts overmenn. I semifinalen vil vinneren møte enten Atlético Madrid eller Barcelona, der førstnevnte leder 2-0 etter første kamp i Barcelona forrige uke.

Arsenal har vist betydelig fremgang under Mikel Arteta siden han tok over i desember 2019, men pokalskapet har ikke blitt fylt opp i samme tempo. Spanjolen vant FA-cupen i sitt første forsøk, men siden har Community Shield vært det eneste trofeet rødtrøyene har sikret seg. I mars tapte de ligacupfinalen for Manchester City, og overraskende nok ble det exit i FA-cupen mot Southampton. Allerede til helgen venter en nøkkelkamp borte mot City, en kamp som kan bli helt avgjørende i kampen om Premier League-tittelen.

Wayne Rooney, tidligere Manchester United-stjerne, uttrykker bekymring i sin podkast, ifølge BBC: «Jeg tror City har en psykologisk fordel. De vet hvordan man vinner, og de har en manager som også vet hvordan. Bare det, spillerne og manageren de har … de vil kunne beholde roen litt mer enn Arsenal-spillerne.»

Gary Neville, en annen fotballekspert, podkaster og tidligere United-spiller, er inne på det samme. Både i 2022/23 og 2023/24 tok City Premier League-tittelen etter at Arsenal ledet til jul. Neville uttaler, ifølge Sky Sports: «Om de ikke vinner i år, vil det være virkelig traumatisk. Vi vet hva narrativet mot Arsenal foran kampen kommer til å være. At Manchester City kommer til å ta dere igjen. Og det virker som det finnes en glede der ute av å se Arsenal kollapse. De må prøve å svømme mot strømmen og ha kontroll på nervene sine.» Neville mener også at en kamp i Champions League før møtet med City kan være en fordel for Arsenal.

Mikel Arteta insisterer på at spillerne hans må glede seg over å være med i både Europa og ligaen, og avviser at slitasje er en unnskyldning. «Vi har spilt så mange kamper, hver tredje dag, og det må vi fortsette med. Det er scenarioet, og det må vi omfavne. Vi må nyte muligheten», sier Arsenal-sjefen, og legger til: «Det er én av tingene jeg ikke så fra laget (mot Bournemouth), at man nyter visse øyeblikk og den vinnerviljen vi må vise for å virkelig kunne snu en kamp når det blir vanskelig. Vi må kunne takle alt som kommer mot oss fram mot juni dersom vi skal oppnå det vi ønsker å oppnå.»

Per nå skiller det seks poeng mellom serieleder Arsenal og City, men Guardiolas lag har en kamp til gode. Hvis City vinner søndag, vil det være nærmest dødt løp om ligagullet. City-sjefen minner om at det ikke vil bli lett for hans lag. «Vi skal spille mot et Arsenal-lag som har tapt tre ganger på 49 kamper, og som ikke har tapt én gang i Champions League. Respekten jeg har for Arsenal … å slå dem én gang er vanskelig. Tenk deg å gjøre det to ganger på en uke», sa han etter søndagens imponerende 3-0-seier over Chelsea.





