Arsenal satser stort: Vil hente Oihan Sancet og vurdere salg av nøkkelspiller

Arsenal planlegger en massiv satsing på overgangsmarkedet, med fokus på å sikre seg Oihan Sancet fra Athletic Bilbao. Samtidig vurderes salg av Mikel Merino, som kan åpne for en omstrukturering av midtbanen.

Arsenal planlegger et spennende trekk i overgangsmarkedet, og forbereder seg på å investere betydelige summer i å styrke laget sitt ytterligere. Ifølge rapporter er Gunners innstilt på å legge inn et bud på hele 70 millioner pund for å sikre seg tjenestene til den talentfulle offensive midtbanespilleren Oihan Sancet fra Athletic Bilbao.

Dette strategiske trekket signaliserer Arsenals klare ambisjoner om å kjempe om Premier League-tittelen, en målsetting som krever kontinuerlig forsterkning og forbedring av troppen. Samtidig ser det ut til at sportsdirektør Andrea Berta er villig til å ta noen vanskelige avgjørelser, inkludert å vurdere salget av en nøkkelspiller som ble hentet til klubben for bare 13 måneder siden. Dette til tross for at laget brukte over 250 millioner pund på nye spillere i sommer. Det er med andre ord et tydelig signal om at ingen posisjoner er hellige når det gjelder å optimalisere laget for suksess.\Fokuset for Arsenal er rettet mot søndagens storkamp mot Manchester City, en kamp som kan vise seg å være avgjørende for begge lagene i kampen om ligatittelen. Etter helgens kamper ligger Arsenal på en solid andreplass med ni poeng, mens Manchester City overraskende ligger på åttendeplass med seks poeng. Liverpool leder imidlertid ligaen med full pott, noe som setter press på alle lagene i toppen av tabellen. Berta er en aktiv figur i overgangsmarkedet, og rapportene fra Spania indikerer at han allerede har rettet blikket mot Oihan Sancet som et primært mål for sommeren 2026. Sancet, som har imponert stort for Athletic Bilbao siden han signerte for klubben i 2020, har vist en bemerkelsesverdig utvikling. Med 43 mål og 18 målgivende pasninger i løpet av 197 kamper, har han etablert seg som en av de mest talentfulle offensive spillerne i La Liga. Nylig signerte han en ny langtidskontrakt med Bilbao, som strekker seg frem til 2032, noe som styrker klubbens forhandlingsposisjon. Likevel ser det ut til at Arsenal er fast bestemt på å sikre seg Sancets signatur, og er villig til å legge store ressurser i å gjøre det mulig.\Spekulasjonene rundt Sancets potensielle ankomst til Emirates Stadium kompliseres av muligheten for at han kan erstatte Mikel Merino, en spiller som ble hentet til klubben i fjor sommer for rundt 31,6 millioner pund. Ifølge rapportene er Merino, som har spilt i flere posisjoner for Arsenal, inkludert som spiss, ikke helt overbevisende, og et salg kan åpne for en omstrukturering av midtbanen. Merino har spilt tre av Arsenals fire Premier League-kamper denne sesongen, og scoret syv mål i 28 ligakamper forrige sesong. Hvis Merino forlater klubben, er Arsenal klare til å gjøre en ekstra innsats for å hente Sancet. Det vil i så fall være et tap for laget. Utfordringen for Arsenal er at Athletic Bilbao sitter i en sterk forhandlingsposisjon, spesielt med tanke på Sancets nye kontrakt og klubbens mål om å kvalifisere seg til Champions League. Dermed kan prisen for Sancet overstige de rapporterte 70 millioner pundene. Alt i alt er dette en kompleks situasjon som viser Arsenals ambisjoner, strategiske tenkning og vilje til å foreta nødvendige endringer for å styrke laget sitt





