Arsenal sikter mot Oihan Sancet: Vil bruke 70 millioner pund og selge stjernespiller?

Arsenal planlegger en mulig omstrukturering av laget, med fokus på å hente Oihan Sancet fra Athletic Bilbao for 70 millioner pund, mens de vurderer å selge Mikel Merino, som kom til klubben i fjor sommer.

Arsenal planlegger en potensiell forsterkning av midtbanen og har angivelig satt søkelyset på Athletic Bilbaos offensive midtbanespiller Oihan Sancet . Det spekuleres i at klubben er villig til å bruke hele 70 millioner pund for å sikre seg den talentfulle spilleren. Samtidig ser det ut til at sportsdirektør Andrea Berta vurderer å selge en stjernespiller som kom til Arsenal for bare 13 måneder siden.

Dette signaliserer en mulig omstrukturering av laget, samtidig som klubben er fullt fokusert på å kjempe om Premier League-tittelen denne sesongen. Deres neste viktige oppgjør blir mot Manchester City, en kamp som kan være avgjørende for begge lags ambisjoner. Arsenal ligger for øyeblikket på andreplass i Premier League, med ni poeng, mens Manchester City ligger på åttendeplass med seks poeng. Liverpool topper tabellen med full pott. Det er klart at klubben har høye ambisjoner og ønsker å fortsette å styrke laget sitt for å konkurrere i toppen av ligaen. Arsenal ser ut til å være villig til å investere betydelige summer i nye spillere. Sportsdirektør Berta har åpenbart et sterkt fokus på overgangsmarkedet, og rykter fra Spania antyder at han har Oihan Sancet som et hovedmål for neste sommer. Sancet, som fylte 25 år i 2020, har utviklet seg til å bli en sentral spiller for Athletic Bilbao, og har levert imponerende prestasjoner i løpet av de 197 kampene han har spilt for den baskiske klubben. Hans statistikk viser 43 mål og 18 målgivende pasninger, noe som understreker hans offensive kvaliteter. Sancet spilte 68 minutter i Champions League mot Arsenal tidligere denne uken, noe som ytterligere understreker hans profil. Han signerte en ny langsiktig kontrakt med Bilbao i 2023, som strekker seg helt til 2032. Denne kontrakten gir Bilbao en sterk forhandlingsposisjon. Til tross for dette ser det ut til at Arsenal allerede forbereder et bud på 70 millioner pund for Sancet, med ønske om å hente ham til Emirates i 2026. Dette til tross for at klubben brukte over 250 millioner pund på nye spillere i sommer. Det er viktig å merke seg at klubben ikke har kommentert dette direkte, og dette er foreløpig basert på rykter og rapporter. Det er også verdt å huske at overgangsmarkedet kan være uforutsigbart, og at ting kan endre seg raskt. Men hvilken spiller skal Sancet eventuelt erstatte? Det er her historien blir enda mer interessant… Rapporter indikerer at Sancet kan være ment å erstatte Mikel Merino, som angivelig ikke har prestert helt overbevisende. En eventuell avgang for Merino kan åpne døren for en omstrukturering på midtbanen. Dersom Merino skulle forlate klubben, er Arsenal klare til å gjøre en ekstra innsats for å hente Sancet. Sancet har vært en av Athletic Bilbaos viktigste spillere de siste sesongene. Den spanske landslagsspilleren Merino kom til Arsenal fra Real Sociedad for rundt 31,6 millioner pund i fjor sommer. Han har spilt i flere posisjoner for Arsenal, inkludert som spiss ved enkelte anledninger, og har generelt sett prestert godt. Merino har spilt i tre av Arsenals fire Premier League-kamper denne sesongen og startet to av dem. I forrige sesong noterte Merino seg for syv mål på 28 ligakamper og spilte en viktig rolle i at laget endte på andreplass. Det ville derfor være overraskende om manager Arteta skulle godkjenne et salg av Merino på dette tidspunktet. Manageren kan imidlertid ønske å trimme troppen i 2026 etter en travel sommer. Det er ingen tvil om at Sancet er en spiller av høy kvalitet, men Bilbao sitter i en sterk forhandlingsposisjon. Det kan kreves mer enn 70 millioner pund for å lokke ham bort fra La Liga-laget, som sikter mot å kvalifisere seg til Champions League igjen denne sesongen





Arsenal Oihan Sancet Mikel Merino Premier League Overgang

