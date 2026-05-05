Arsenal til Champions League-finale etter historisk seier over Atletico Madrid

Arsenal sikret seg en historisk plass i Champions League -finalen etter en seier over Atletico Madrid på Emirates Stadium. Bukayo Saka var matchvinneren da han sendte hjemmelaget i føringen rett før pause, og målet ble kampens eneste.

Dermed er drømmen om lagets første finale på 20 år nå realisert. – Matchvinneren i kveld er Bukayo Saka. Raya holder nullen, og da er jobben gjort. En historisk kveld på Emirates, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller.

Både Alexander Sørloth og Martin Ødegaard kom inn tidlig i den andre omgangen, og førstnevnte fikk en gigantisk mulighet like før slutt, men misbrukte den. I motsatt ende spilte svenske Viktor Gyökeres en gnistrende kamp for Arsenal. Svensken herjet tidvis med Atleticos stoppere, og fikk TV 2-eksperten til å måpe. – Det er sjelden jeg har sett en sånn «target man»-kamp på det aller øverste nivået som det Gyökeres har levert spesielt her i kveld.

Han har lekt med store og sterke Atletico Madrid-stoppere. Kampen startet aggressivt, og med 1-1 fra det første oppgjøret var marginene nådeløse da Arsenal tok imot Atletico Madrid på Emirates Stadium. Atletico Madrid traff godt med inngangen, men det ble med sjansene for det aggressive bortelaget. – Atletico har allerede vist et par ganger hvilken trussel de utgjør i angrepsposisjon, sa den tidligere Newcastle-spissen Alan Shearer om åpningsminuttene til BBC.

Det ble ampert da Antoine Griezmann dytta Leandro Tossad over ende innenfor sekstenmeteren til Atletico, og supporterne ropte på straffe. Etter pause kom gjennombruddet da Bukayo Saka sendte Arsenal i føringen. Kantspilleren venter på en retur etter en avslutning fra Leandro Trossard, og sendte fansen til himmels like før pause. – Han er tilbake! utbrøt TV 2-kommentator Øyvind Alsaker etter scoringen.

Etter hvilen fikk Atletico en stor sjanse da Giuliano Simeone kom seg forbi David Raya, men Gabriel Dos Santos forsvarte seg godt og satte inn en avgjørende takling, som forhindra utligning til bortelaget. Sørloth og Ødegaard byttet inn, og Ødegaard prøvde seg på et langskudd rett etter innhoppet, men ballen gikk dessverre over mål. Sørloth jaktet utligning og var nære ved da tiden var i ferd med å renne ut. Trønderen fikk en gigantisk mulighet i sluttminuttene.

– Enorm mulighet han får der Sørloth, skal bare treffe ballen med innsiden av foten, men så går det galt, utbrøt TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller





