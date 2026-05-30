Arsenal vs PSG: Kai Havertz scores early lead in Champions League final

Arsenal took the lead in the 5th minute of the Champions League final against PSG with Kai Havertz scoring the goal. The commentator Simen Stamsø Møller praised the finish, while Øyvind Alsaker and Matthew Upson warned of the danger posed by PSG.

ARSENAL – PSG 1–0 (pågår): Fem minutter var spilt da Arsenal tok ledelsen i lørdagens Champions League-finale. Kai Havertz scoret målet. Tyskeren fikk ballen i spiss posisjon og løftet den opp i det lengste hjørnet.

En flott scoring av angrepsspilleren. – Det er en nydelig avslutning, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller. Følg kampen: Arsenal – PSG i Nettavisens livesenter – Tidlig scoring for Arsenal, det bør gi et fyrverkeri av en match, sier han videre. Havertz hadde fått tillit på topp i finalen foran den svenske superspissen Viktor Gyökeres – som er benket.

TV 2-kommentator Øyvind Alsaker advarer imidlertid mot at PSG på ingen måte skal avskrives. – Dette blir på ingen måte lett, laget til Luis Enrique har scoret 44 mål så langt, sier han. Tidligere Arsenal-spiller Matthew Upson er også klar på at PSG kan ‘eksplodere’ når som helst. – PSG er som et orkester når de kommer i gang.

Da vil alt skje på en gang. Arsenal må stoppe det, sier han ifølge BBC. Etter rundt 30 minutters spill er likevel beskjeden klar, Arsenals tilnærming til kampen så langt er nærmest perfekt. – Planen fungerer perfekt.

Dette er akkurat det de er gode på. De har kontroll og styrer tempoet, sier ESPN-ekspert Julen Laurens. Det til tross for at PSG på et tidspunkt i første omgang hadde solide 74 prosent ballbesittelse i statistiken. – Arsenal bryr seg ikke. De er så komfortable her, mener BBC-ekspert Nedum Onuoha





