Arsenal vurderer å erstatte Mikel Arteta med Cesc Fàbregas

Arsenal kan komme til å sparke manager Mikel Arteta dersom han ikke vinner Premier League eller Champions League denne sesongen. Cesc Fàbregas er angivelig den foretrukne kandidaten til å ta over.

Arsenal vurderer å gi Mikel Arteta sparken dersom han ikke leverer Premier League - eller Champions League -tittelen denne sesongen. Arteta, som er inne i sin sjette fulle sesong som manager for Arsenal , så lenge ut til å være på vei mot en historisk sesong på Emirates Stadium. De kjempet om alle fire troféene for bare en måned siden, men Artetas menn har sviktet i de to nasjonale cupene.

De tapte Carabao Cup-finalen mot Manchester City og røk ut av FA-cupens kvartfinale mot Championship-klubben Southampton. Gunners er fortsatt favoritter til å vinne Premier League – en tittel de ikke har vunnet siden 2004 – men et skuffende tap mot Bournemouth reiser spørsmål om deres tittelambisjoner. Søndagens tap mot Bournemouth kom bare fire dager etter at Arsenal så ut til å få sesongen tilbake på sporet med en 1–0-seier over Sporting i første kamp av Champions League-kvartfinalen. Den kampen så ut til å ende uavgjort, men Kai Havertz’ scoring på overtid gir Arsenal et godt utgangspunkt før returkampen i Nord-London. Etter oppgjøret mot Sporting venter en viktig kamp mot tittelrival Manchester City på Etihad Stadium. Flere eksperter har stilt spørsmål ved om Arsenal vil gi Arteta mer tid dersom de går sin sjette strake sesong uten et trofé. Rapporter antyder at Arsenal vil begynne å lete etter en ny manager dersom det skjer, og at Arteta vil være ferdig etter nesten syv år ved roret. Det spekuleres også i at Arsenal «allerede» har valgt tidligere kaptein Cesc Fàbregas som den «ideelle kandidaten» til å erstatte Arteta. Fàbregas tilbrakte nesten et tiår i Arsenal som spiller, og hjalp Arsène Wengers lag med å vinne FA-cupen og nå Champions League-finalen før han dro videre til Barcelona. Premier League-legenden hadde senere en suksessrik periode hos Arsenals London-rivaler Chelsea, før han la opp i 2023 og gikk inn i treneryrket. Fàbregas har imponert stort i sin første trenerjobb i Como. Klubben ligger for øyeblikket på femteplass i Serie A og kjemper om Champions League-kvalifisering – mindre enn to år etter opprykket fra nivå to. Como-president Mirwan Suwarso har uttalt at han ville vært «dum» om han ikke så for seg at Fàbregas en dag forlater klubben for å bli manager i Arsenal, Chelsea eller Barcelona. – Cesc er utrolig viktig for oss, men vi ville vært dumme om vi ikke trodde at han en dag kan dra til Arsenal, Barcelona eller Chelsea, sa Comos-president til den italienske avisen Revista Undici. – Hvis han fortsetter å vinne med oss, eller i det minste lykkes – selv om jeg ikke kan snakke på hans vegne – tror jeg han kan få større drømmer. – Når det er sagt, håper jeg at så lenge han er her, vil han hjelpe oss å lage en suksessplan også for dem som måtte erstatte ham. – For meg, når han drar – hvis han noen gang drar – bør han være den som velger hvem som skal ta hans plass. Han bør være involvert i valget. Som medlem av fotballstyret må han hjelpe oss med å ansette neste trener, sa Suwarso





Sporten_com / 🏆 3. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arsenal Mikel Arteta Cesc Fàbregas Premier League Champions League

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arsenal-treneren krystallklar om hvilken enorm betydning Martin Ødegaard har for klubbenDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Read more »

Kjempesmell for Arsenal uten Ødegaard: Tapte mot BournemouthArsenal kunne styrt skuta rett mot ligagull lørdag, men så snublet de.

Read more »

Arsenal snublet uten Ødegaard: Tap mot Bournemouth skaper spenning i ligainnspurtenArsenal gikk på et overraskende tap mot Bournemouth uten Martin Ødegaard, noe som setter press på laget i Premier League-innspurten. Manchester City kan redusere forspranget, og Ødegaards fravær ble tydelig. Kampen mot Bournemouth avdekket mangler i Arsenals offensive spill.

Read more »

Arsenal snublet - Gir Manchester City håp i gullkampenArsenal tapte overraskende mot Bournemouth, og gir Manchester City muligheten til å knappe inn på forspranget i Premier League. Martin Ødegaards skade er også et bekymringsmoment for Arsenal.

Read more »

Arteta: Arsenal er et bedre lag med ØdegaardMikel Arteta fremhever Ødegaards betydning for Arsenal, spesielt i hans fravær. Arteta poengterer at laget savner Ødegaards evne til å binde laget sammen og hans innflytelse på lagets identitet.

Read more »

Mikel Arteta i hardt vær, ser på Arsenal-legende som mulig erstatterDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Read more »