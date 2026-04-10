Artemis-astronauter setter ny avstandsrekord og fortsetter romferden rundt månen

Artemis II-mannskapet bryter avstandsrekorden fra Apollo-tiden og fortsetter ferden rundt månen, med en hilsen fra Apollo 13-kommandør Jim Lovell. Prosjektet er en del av Nasas langsiktige plan for å etablere en permanent base på månen og videre romfart.

Etter først å ha slått avstandsrekorden fra 1970, gjennomførte Artemis-astronautene en imponerende reise rundt måne n, og dukket opp som planlagt etter en kort periode uten radiokontakt. Mandag kveld klokken 19:58 passerte Orion-kapselen punktet for Apollo-rekorden fra 1970, en milepæl som markerte starten på en ny æra innen romfart.

Reisen fortsatte, og ved 01:00 norsk tid ble kontakten med kapselen brutt da den havnet i radioskygge bak månen – en planlagt hendelse for å teste kommunikasjonssystemene – før den dukket opp igjen etter omtrent en halvtime. Denne fasen av ferden var kritisk for å demonstrere kapselens evne til å operere i ekstreme forhold og bevise at den kunne tåle de utfordringene som venter på lengre romferder. Underveis på bortsiden av månen satte de fire astronautene en ny avstandsrekord på 406.772,9 kilometer fra Jorden, ifølge Nasa. Denne rekorden representerer ikke bare en teknologisk triumf, men også en inspirasjon for fremtidige generasjoner av romfarere. \De fire astronautene ombord, Jeremy Hansen, Reid Wiseman, Christina Koch og Victor Glover, startet den rekordbrytende dagen med en spesiell hilsen fra en av de gamle rekordholderne. Jim Lovell, som ledet Apollo 13-ferden, ønsket dem velkommen til 'det gamle nabolaget' sitt. Lovells forhåndsinnspilte melding var en rørende gest og en påminnelse om arven fra tidligere romferder. Lovell, som døde i fjor, var en sentral figur i romfartshistorien, og hans bidrag til Apollo-programmet er uvurderlig. Apollo 13-ferden satte den gamle avstandsrekorden da en eksplosjon i en oksygentank tvang dem til å avbryte månelandingen og heller fokusere på å returnere trygt til Jorden. Hans ord var en påminnelse om motet, utholdenheten og den menneskelige ånden som er selve kjernen i romutforskning. I tillegg til Lovells hilsen, beskrev astronautene hvordan de har vært 'klistret til vinduene' for å fange spektakulære bilder av månen og Jorden sett fra rommet. Artemis II-prosjektet er et viktig steg i Nasas langsiktige plan om å etablere en permanent base på månen, som vil fungere som et springbrett for fremtidige romferder, inkludert turer til Mars og andre destinasjoner. Målet er å skape en bærekraftig tilstedeværelse i rommet og fremme vitenskapelig forskning og teknologisk utvikling. \Den canadiske astronauten Jeremy Hansen utfordret dagens og fremtidige generasjoner til å fortsette å presse grensene for romutforskning. Han understreket viktigheten av å lære av fortiden, men også å se fremover og forberede seg på fremtidige utfordringer. Hansen la vekt på at Artemis-prosjektet ikke bare handler om å slå rekorder, men om å inspirere neste generasjon forskere, ingeniører og astronauter. Han fremhevet også viktigheten av internasjonalt samarbeid og hvordan ulike land jobber sammen for å realisere felles mål i rommet. Artemis-programmet er et samarbeidsprosjekt mellom flere land og romorganisasjoner, som viser den globale interessen for romutforskning. Astronautenes innsats og rekordbrudd er en hyllest til tidligere romfareres prestasjoner og en påminnelse om menneskets evne til å overvinne utfordringer og utforske det ukjente. De fire astronautene i Artemis-oppdraget har satt en ny standard for romferder, og deres prestasjoner vil være en kilde til inspirasjon for mange år fremover. Denne ferden er et viktig steg mot en mer bærekraftig og utvidet tilstedeværelse i rommet





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Artemis II har rundet månenEtter først å ha slått avstandsrekorden fra 1970, passerte Artemis-astronautene rundt månen og dukket opp som planlagt etter en kort periode uten radiokontakt.

Read more »

Artemis II har rundet månenEtter først å ha slått avstandsrekorden fra 1970, passerte Artemis-astronautene rundt månen og dukket opp som planlagt etter en kort periode uten radiokontakt.

Read more »

Artemis II har rundet månenEtter først å ha slått avstandsrekorden fra 1970, passerte Artemis-astronautene rundt månen og dukket opp som planlagt etter en kort periode uten radiokontakt.

Read more »

Artemis II har rundet månenEtter først å ha slått avstandsrekorden fra 1970, passerte Artemis-astronautene rundt månen og dukket opp som planlagt etter en kort periode uten radiokontakt.

Read more »

Artemis II har rundet månenEtter først å ha slått avstandsrekorden fra 1970, passerte Artemis-astronautene rundt månen og dukket opp som planlagt etter en kort periode uten radiokontakt.

Read more »

Artemis II har rundet månenEtter først å ha slått avstandsrekorden fra 1970, passerte Artemis-astronautene rundt månen og dukket opp som planlagt etter en kort periode uten radiokontakt.

Read more »