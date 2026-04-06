Artemis II: Astronauter på måneferden møter utfordringer og historiske milepæler

Fire astronauter på vei til månen i Artemis II-oppdraget opplever kommunikasjonsproblemer og utfordringer med toalettet. Oppdraget markerer starten på en ny æra innen romforskning.

Hør på saken Fire astronauter er på vei til månen i Artemis II-oppdraget. Ferden gikk i utgangspunktet etter planen, men møtte utfordringer underveis. Astronautene opplevde en periode uten kontakt da de passerte baksiden av månen , et øyeblikk som minner om Pink Floyds ikoniske album, 'The Dark Side of the Moon'. Tapet av kommunikasjon varte i omtrent førti minutter, noe som resulterte i en periode av isolasjon for astronautene, mer enn noen andre mennesker tidligere har opplevd i rommet.

Det var en lettelse da kontakten ble gjenopprettet, og astronautene kunne igjen høre fra jorden. De fire astronautene ble sendt ut mot månen fra Kennedy Space Center i Florida. Dette markerer første gang mennesker har reist mot månen siden 1972. I løpet av ti dager skal de fire astronautene, amerikanerne Reid Wiseman, Victor Glover og Christina Koch, samt kanadieren Jeremy Hansen, fly rundt månen. Reid Wiseman, tidligere marineflyger og testpilot, har ledet NASAs astronautkontor. Victor Glover, tidligere marineoffiser, blir den første afroamerikaneren som reiser til månen. Christina Koch, ingeniør, blir den første kvinnen i et måneoppdrag. Jeremy Hansen, tidligere jagerflypilot, er den første ikke-amerikanske astronauten som flyr rundt månen.\Måneferden har imidlertid ikke vært uten utfordringer. Det var tekniske problemer før oppskytningen, inkludert problemer med rakettens flytermineringssystem. Selv om NASA løste dette, dukket det opp andre problemer underveis. Det var blant annet trøbbel med pumpen som skulle fylle på vann, noe som ble løst ved å fylle på mer vann. Senere oppsto det problemer med avfallshåndteringen om bord. Besetningen oppdaget problemer med toalettet, og det ble konstatert at det sannsynligvis var frossen urin i ventilledningen. Kontrollsenteret løste problemet ved å snu romkapselen slik at den frosne urinen ble varmet opp av solen og tint. Etter dette kunne toalettet brukes igjen, men bare for fast avfall. Astronautene måtte ty til metoder som minner om Apollo-tiden. Dette betyr at astronautene nå må bruke poser for å håndtere avfall, akkurat som Apollo-astronautene gjorde på 1960-tallet.\Artemis II-oppdraget er en viktig 'generalprøve' før NASA planlegger å sende mennesker ned på månens overflate igjen, for første gang siden 1972. Romfartøyet Orion skal testes med astronauter om bord, og de skal fly rundt månen og tilbake til jorden uten å lande. Dette oppdraget er avgjørende for å forberede fremtidige måneferder, og bidrar til å utforske og forstå månen bedre. Med dette oppdraget vil astronautene reise mer enn 400 000 kilometer fra jorden, et imponerende bevis på menneskelig utforskningsevne. Den teknologiske utviklingen som kreves for å gjennomføre slike oppdrag, er enorme. Artemis II er et viktig steg mot å utforske månen, og er en spennende begynnelse for fremtidige måneoppdrag og potensielle kolonier





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Artemis II-astronautene har toalettproblemer på vei til månenFrossen urin har tettet til systemet.

Read more »

Artemis II-astronautene har toalettproblemer på vei til månenFrossen urin har tettet til systemet.

Read more »

Artemis II-astronautene har toalettproblemer på vei til månenFrossen urin har tettet til systemet.

Read more »

Artemis II-astronautene har toalettproblemer på vei til månenFrossen urin har tettet til systemet.

Read more »

Toalettproblemer på Artemis II: Astronauter møter utfordringer på vei til månenArtemis II-oppdraget, på vei mot månen, har fått en uventet utfordring: problemer med toalettet om bord. Astronautene må håndtere problemer med avfallshåndteringen, noe som krever kreative løsninger og tilbakevending til metoder brukt under Apollo-programmet.

Read more »

Nasa deler banebrytende bilde fra Artemis II-oppdragetNasa har delt det første bildet tatt av astronaut Reid Wiseman om bord på Artemis II Orion, som viser både nordlys, sørlys og zodiakallys. Oppdraget markerer første gang mennesker forlater jordens bane siden 1972.

Read more »