Artemis II: Astronauter på vei hjem etter historisk månetur – Opplevde tekniske problemer og kommunikasjonstap

Fire astronauter har fullført en bane rundt månen i Artemis II-oppdraget, og er nå på vei tilbake til jorden. Oppdraget, som varte i ti dager, inkluderte en periode med kommunikasjonstap og tekniske problemer. Dette er den første bemannede reisen til månen siden 1972.

Lytt til saken: Fire astronauter er nå på vei tilbake til jorden etter en historisk tur rundt månen i Artemis II-oppdraget. Ferden, som startet forrige torsdag fra Kennedy Space Center i Florida, har satt en ny avstandsrekord og markerer første gang mennesker har reist mot månen siden 1972. Oppdraget er en kritisk 'generalprøve' for NASA , som planlegger å sende mennesker ned på månen s overflate igjen. Astronautene har opplevd både tekniske utfordringer og historiske øyeblikk underveis.

Blant annet var det en periode på førti minutter uten kommunikasjon da de passerte baksiden av månen, et øyeblikk som skapte en følelse av isolasjon uten sidestykke i verdensrommet. Men det har også vært hyggelige øyeblikk, som en telefonsamtale fra president Donald Trump som hyllet innsatsen deres.\Under den planlagte kommunikasjonsstansen, mens romfartøyet var bak månen, fikk astronautene oppleve det mange kaller 'The Dark Side of the Moon'. Denne perioden med radiostilhet var en planlagt del av oppdraget, men det var likevel et øyeblikk av ekstrem isolasjon. I følge BBC, ble kontakten gjenopprettet rundt klokken 01:30, og astronautene uttrykte lettelse over å være tilbake i kontakt med jorden. Dette er en del av et større bilde av et komplekst oppdrag som involverer både vitenskapelige mål og menneskelig utholdenhet. I følge Fox News var de fire astronautene mer isolerte enn noe menneske noen gang har vært i verdensrommet i denne perioden. De fire astronautene er Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch og Jeremy Hansen. Wiseman har bakgrunn som marineflyger, Glover blir den første afroamerikaneren til å reise til månen, Koch blir den første kvinnen på et måneoppdrag, og Hansen er den første ikke-amerikanske astronauten som flyr rundt månen. Alle fire bringer med seg unike erfaringer og perspektiver til denne historiske reisen.\Reisen har ikke vært uten sine utfordringer. Før oppskytningen oppsto det problemer med rakettene. Under selve reisen oppdaget astronautene problemer med toalettet, inkludert en pumpe som ikke fungerte. Heldigvis fant de en løsning, men de måtte ty til samme metoder som Apollo-astronautene brukte på 1960-tallet – poser. Dette understreker de praktiske utfordringene astronautene møter i verdensrommet. Romfartøyet Orion er et avansert fartøy, men selv med den nyeste teknologien dukker det opp uventede problemer. Dette inkluderer alt fra tekniske feil til mer hverdagslige utfordringer som å håndtere avfall. Oppdraget er en test av romfartøyets funksjonalitet, astronautenes evne til å takle uforutsette hendelser og kommunikasjonsmulighetene mellom jorden og månen. Den vellykkede fullføringen av Artemis II er et viktig steg mot fremtidige måne- og romoppdrag, og minner oss om menneskets evne til å utforske og overvinne hindringer





