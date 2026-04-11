Artemis II Fullfører Historisk Månereise: Astronauter Trygt Hjemme Etter 50 År

Etter en historisk tur rundt månen er astronautene Victor Glover, Christina Koch, Reid Wiseman og Jeremy Hansen trygt tilbake på jorden. Oppdraget, Artemis II, markerer den første bemannede reisen rundt månen på over 50 år og innebar en dramatisk retur gjennom atmosfæren og rekordlang avstand fra jorden.

Astronautene Victor Glover, Christina Koch, Reid Wiseman og Jeremy Hansen har de ti siste dagene fullført en historisk reise rundt månen. De er de første menneskene som har gjort dette på over 50 år, og nå er de trygt tilbake på jorden. Den dramatiske returen ble markert med presis landing i Stillehavet. Fra NASA s kontrollrom kom jubel da Artemis II-kapselen traff havoverflaten med presisjon, noe som utløste jubel og lettelse blant ingeniørene og støtteapparatet.

Reisen tilbake til jorden ble beskrevet som en intens ferd gjennom atmosfæren, hvor kapselen steg til ekstreme hastigheter, noe som utfordret astronautenes fysiske grenser. Kapselen opplevde tidvis hastigheter på opptil 38.400 kilometer i timen, en prøvelse som krevde maksimal fysisk utholdenhet av mannskapet. \Orion-kapselen fulgte en nøye planlagt bane på vei tilbake til jorden og landet i Stillehavet tidlig lørdag morgen norsk tid. Landingen var en kritisk milepæl i oppdraget og en bekreftelse på at alle systemer fungerte som de skulle. Kapselen brukte fallskjermer for å bremse ned farten før landing i havet. Et dedikert redningsteam var på plass for å hente astronautene umiddelbart etter landing. De ble bistått ombord i en oppblåsbar flåte før de ble transportert med helikopter til et skip. Her skal de gjennomgå medisinske undersøkelser for å sikre at de er i god helse etter den ekstreme påkjenningen. \I tillegg til den tekniske prestasjonen markerte reisen en rekke rekorder. Natt til mandag slo astronautene rekorden fra 1970 for den lengste avstanden et menneske har reist fra jorden. Den nye avstandsrekorden er på imponerende 406.772,9 kilometer fra jorden, en demonstrasjon av menneskelig utforskning og teknologisk fremskritt. Artemis II-oppdraget er et viktig steg mot fremtidige måneferder og en forberedelse for enda mer ambisiøse romoppdrag, inkludert potensielle reiser til Mars. Dette oppdraget er ikke bare en historisk prestasjon, men også et viktig skritt for å forstå mer om hvordan mennesker kan overleve og trives i rommet, og forbereder fremtidige generasjoner for utfordringene og mulighetene som ligger foran oss





Artemis II har rundet månenEtter først å ha slått avstandsrekorden fra 1970, passerte Artemis-astronautene rundt månen og dukket opp som planlagt etter en kort periode uten radiokontakt.

Orion-mannskapet tilbake fra månen etter historisk turEtter en historisk reise rundt månen, der de slo en rekord for lengste avstand fra Jorden, er Orion-mannskapet på vei tilbake til jorden og forbereder landingen i Stillehavet. Astronautene har delt bilder og erfaringer fra ferden.

