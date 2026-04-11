Artemis II-mannskapet tilbake på Jorden etter måneferd og rekord

Astronautene på Artemis II er trygt tilbake på Jorden etter en historisk tur rundt månen, som de første på over 50 år. De satte også ny rekord for lengste avstand fra jorden.

Astronautene Victor Glover , Christina Koch , Reid Wiseman og Jeremy Hansen , som utgjør mannskapet på Artemis II-ferden, har fullført en historisk reise. De siste ti dagene har de sirklet rundt månen , en prestasjon som markerer de første menneskene som har gjort det på over 50 år. Nå er de trygt tilbake på jorden, en begivenhet som utløste jubel og lettelse i NASA s kontrollrom. – Perfekt bullseye! ble det utropt da Artemis II-kapselen traff havoverflaten.

Denne presise landingen er et bevis på den avanserte teknologien og den trente mannskapets evne til å navigere i det komplekse rommiljøet. Den dramatiske ferden tilbake til jorden ble beskrevet som å ri på en ildkule gjennom atmosfæren, en metafor som understreker de ekstreme forholdene astronautene måtte tåle. Kapselen oppnådde tidvis hastigheter på opptil 38.400 kilometer i timen på vei hjem, noe som utsetter mannskapet for enorme fysiske påkjenninger. Dette er en bragd som krever presisjon og en robust romfartskapsel for å overleve de ekstreme kreftene som oppstår under en slik reentry.\Orion-kapselen, selve hjertet i Artemis II-oppdraget, fulgte en perfekt bane tilbake til jorden. Den landet i Stillehavet noen minutter etter klokken 2 natt til lørdag, norsk tid, i henhold til planen. Denne presisjonen er et resultat av nøye planlegging, teknisk dyktighet og kontinuerlig overvåking fra bakkekontrollen. Landingen ble innledet av at kapselen gikk inn i atmosfæren, hvor den ble bremset ned av en serie fallskjermer. Disse fallskjermene, essensielle for en sikker landing, er en kompleks ingeniørprestasjon som reduserer kapselens hastighet fra ekstremt høye hastigheter til et nivå som er trygt for landing i havet. Et dedikert redningsteam var på plass for å hente mannskapet umiddelbart etter landingen. De vil hjelpe astronautene om bord i en oppblåsbar flåte, før de blir fraktet med helikopter til et skip for medisinske undersøkelser. Denne umiddelbare rednings- og medisinske støtten er avgjørende for astronautenes helse og velvære etter den fysisk krevende reisen.\I tillegg til selve landingen, slo Artemis II-mannskapet også en historisk rekord. Natt til mandag overgikk de rekorden fra 1970 for den lengste avstanden et menneske har reist fra jorden. Den nye rekorden, fastsatt av NASA, er på imponerende 406.772,9 kilometer. Denne prestasjonen markerer en viktig milepæl i menneskets romfartshistorie, og viser hvor langt teknologien har kommet siden de første måneferdene. Den nye rekorden demonstrerer ikke bare kapselens evne til å reise lengre enn tidligere, men også mannskapets utholdenhet og evne til å fungere under ekstreme forhold over en lengre periode. Artemis II-ferden er et viktig steg i NASAs Artemis-program, som har som mål å etablere en bærekraftig tilstedeværelse på månen og bane vei for fremtidige bemannede oppdrag til Mars. Denne suksessfulle hjemkomsten er en bekreftelse på den solide teknologien og det dedikerte teamet som står bak, og gir et viktig løft for de kommende Artemis-oppdragene





