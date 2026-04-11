Artemis II-mannskapet trygt tilbake på Jorden etter måneferd

De fire astronautene på Artemis II-ferden landet trygt i Stillehavet etter en vellykket tur rundt månen. Ferden satte ny avstandsrekord og markerer et viktig steg for fremtidige måneferder.

De fire astronautene om bord på Nasa s Artemis II- måneferd landet trygt i Stillehavet utenfor San Diego lørdag morgen, etter en spektakulær tur rundt månen. Kapselen Orion , med astronautene Victor Glover , Christina Koch , Reid Wiseman og Jeremy Hansen om bord, plasket ned i havet noen minutter etter klokken 02:00 norsk tid.

Denne milepælen markerer de første menneskene som har reist rundt månen på over 50 år, og er et viktig skritt fremover for fremtidige måneferder og utforskning av dypere rommet. Astronautene beskrev hjemreisen som en intens opplevelse, med Victor Glover som sammenlignet den med å «ri på en ildkule gjennom atmosfæren». Kapselen skal ha oppnådd hastigheter på opptil 38 400 kilometer i timen underveis tilbake til jorden, noe som satte astronautene på prøve. Landingen i Stillehavet var presis, og nedstigningen ble bremset av fallskjermer før kapselen traff vannet. Redningsmannskaper fra den amerikanske marinen var raskt på plass for å bistå astronautene. Helikoptre og båter var utplassert i nedslagsområdet for å hente ut astronautene, og alle fire ble trygt overført til en redningsflåte ved siden av kapselen innen halvannen time. Etter å ha blitt hentet opp fra redningsflåten, ble astronautene fraktet i helikoptre til et skip for medisinske undersøkelser. \Artemis II-ferden har allerede satt en ny rekord. Den nye avstandsrekorden er på hele 406 772,9 kilometer fra jorden, ifølge Nasa. Dette overgår den tidligere rekorden fra 1970 for den lengste avstanden et menneske har reist fra jorden. President Donald Trump benyttet anledningen til å gratulere astronautene via sosiale medier, og kalte turen «spektakulær» og landingen «perfekt». Han uttrykte stolthet over mannskapet og antydet et kommende møte i Det hvite hus. Før Orion-kapselen gikk inn i jordens atmosfære, ble servicemodulen koblet fra, noe som er en standard prosedyre for denne typen ferder. Det er en kompleks prosess som involverer presis timing og teknisk ekspertise. Forberedelsene til denne historiske ferden har pågått i lang tid, og NASA har investert enorme ressurser i både teknologi og bemanning for å sikre suksess. Den vellykkede Artemis II-ferden baner vei for fremtidige Artemis-oppdrag, inkludert planer om å lande mennesker på månen. \Denne vellykkede returen fra måneferden er et bevis på menneskelig innovasjon og utholdenhet. Det er et inspirerende øyeblikk for hele verden, som minner oss om hva vi kan oppnå når vi samarbeider om felles mål. Resultatene av Artemis II vil bli nøye studert for å forberede fremtidige bemannede romferder, inkludert potensielle turer til Mars. Prosjektet har også stor betydning for å fremme teknologisk utvikling, både innen romfart og i andre sektorer. Med astronautene nå trygt tilbake på jorden, begynner en ny fase av analyse og planlegging for neste steg i utforskningen av rommet. Den vitenskapelige verdien av denne ferden er enorm, og dataene som er samlet inn vil bidra til å utvide vår kunnskap om universet. Hele operasjonen viser frem det beste av menneskelig kreativitet, ingeniørkunst og vitenskapelig samarbeid. Det er en viktig påminnelse om at vi kan overvinne utfordringer og nå utrolige mål når vi setter oss ambisiøse mål og arbeider hardt for å oppnå dem. Dette markerer starten på en ny æra i romfarten, hvor vi igjen beveger oss mot å erobre nye horisonter





