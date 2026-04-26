Arteta raser etter kontroversiell dommeravgjørelse mot Newcastle

Arsenal-manager Mikel Arteta er sterkt kritisk til avgjørelsen om å gi Nick Pope gult kort i stedet for rødt kort etter en hendelse i kampen mot Newcastle. Arteta mener det var en klar rød kort-situasjon og peker på lignende hendelser i tidligere kamper.

Hendelsen fant sted i det 74. minutt da Pope forlot boksen i et forsøk på å avskjære en stikker fra Martin Ødegaard til Viktor Gyökeres. Pope bommet på ballen og rev ned Gyökeres i forsøket på å rette opp feilen. Arteta mener at situasjonen er klar rød kort, og hevder at hadde rollene vært byttet, ville avgjørelsen vært annerledes. Han påpeker at med ballbanen som den var, burde det ikke vært noen keeper i den posisjonen.

Arteta er frustrert over at VAR bekreftet den opprinnelige avgjørelsen. Han refererer også til en lignende situasjon i forrige kamp mot Manchester City, hvor Abdukodir Khusanov felte Kai Havertz i en potensielt målscoringssituasjon. Arteta mener at begge disse hendelsene burde ha resultert i røde kort, og understreker viktigheten av marginene i fotball. Han uttrykker håp om at slike avgjørelser vil endre seg i fremtiden.

Premier League forklarer avgjørelsen med at Newcastle-forsvarer Thiaw var nær nok til å gripe inn og hindre Gyökeres fra å få en åpenbar målsjanse. Dette argumentet avvises imidlertid av Arteta, som insisterer på at situasjonen er åpenbar rød kort for enhver som har spilt fotball. Uenighetene stopper ikke der. Viaplay-ekspert Lars Tjærnås er ikke enig med Arteta og mener at det gule kortet var riktig.

Han fremhever Thiaws posisjon som avgjørende for avgjørelsen, og mener at det ikke var en åpenbar målsjanse. Pål Andre Helland støtter Tjærnås’ synspunkt og kommenterer Popes manglende motoriske ferdigheter som en medvirkende faktor til situasjonen. Til tross for kontroversen rundt avgjørelsen, vant Arsenal kampen 1–0 og leder nå Premier League med tre poeng foran Manchester City, som har en kamp mindre spilt.

Kampen var preget av intensitet og taktiske dueller, men det er uten tvil hendelsen med Pope og Gyökeres som vil dominere diskusjonen i dagene som kommer. Arteta sin frustrasjon er tydelig, og han vil utvilsomt kreve klarere og mer konsekvente avgjørelser fra dommerne i fremtiden. Denne hendelsen understreker igjen utfordringene med å tolke regler og situasjoner i fotball, spesielt når det gjelder å vurdere om en handling utgjør en åpenbar målsjansehindring





