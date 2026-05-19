Artificial Intelligence: The Missing Piece - The Importance of Human Experience

The article discusses the lack of focus on human experience in the AI debate and highlights the importance of building a workforce with real-world experience in scaling AI solutions. It emphasizes the need for organizations to prioritize delivering AI solutions in production and fostering environments where employees can gain valuable experience.

I debatten om kunstig intelligens (KI) snakker vi mye om modeller, verktøy og data. Vi snakker for lite om menneskene som skal få dette til å virke.

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@digi.no. Allerede etterspør norske kunder to års erfaring med KI-agenter, ser vi i Witted. Det vil si KI-systemer som kan planlegge, bruke verktøy og utføre oppgaver med en viss grad av autonomi.

Slike løsninger har knapt eksistert så lenge. Det sier noe om hvor raskt markedet beveger seg – og hvor lite erfaring som faktisk finnes. Nesten to tredjedeler av virksomhetene har eksperimentert med KI-agenter. Færre enn én av ti har klart å skalere dem til reell verdi.

Forklaringen som går igjen, er dårlig datakvalitet, svak arkitektur og mangelfull governance. Vi har hørt det før, og det stemmer. Men én konsekvens av dette får langt mindre oppmerksomhet enn den fortjener. Hvis 90 prosent av markedet ikke har klart å skalere KI-agenter, betyr det også at markedet har bygd altfor få mennesker med erfaring i å gjøre nettopp det.

Der ligger den egentlige knappheten nå. Norsk næringsliv snakker fortsatt om KI-kompetanse som om det først og fremst handler om kurs, sertifiseringer og opplæring. Det gjør det ikke. Å bruke KI-verktøy er ikke det samme som å levere KI i produksjon.

Erfaring med KI i komplekse virksomheter kan ikke læres i et klasserom. Den kommer av arbeid med faktiske brukere, egne data, reell risiko og reelle konsekvenser. Det er først da man lærer hvor agentene feiler, hvordan arbeidsprosessene må bygges om, når mennesker må overstyre og hvilke data- og styringsproblemer som velter verdien i praksis. Det finnes ingen snarvei til den typen kompetanse.

Den må bygges gjennom levering. Derfor er situasjonen mer alvorlig enn mange ledere later til å tro. Selskapene som lykkes med å skalere KI, bygger ikke bare bedre løsninger. De bygger også miljøer der folk får den erfaringen resten av markedet snart kommer til å mangle.

Det gir en selvforsterkende fordel. Virksomheter som får løsninger i produksjon, tiltrekker seg folk som vil jobbe med reelle problemer. De beholder kompetansen fordi læringen er relevant, og de bygger organisasjoner som vet hvordan KI tas fra pilot til drift. Resten av markedet risikerer å bli stående igjen med strategier, ambisjoner og powerpoint-kompetanse.

Det holder ikke lenger å si at «vi satser på KI». Spørsmålene ledere må stille seg, er langt mer konkrete: Hvor i vår virksomhet bygger vi faktisk erfaring? Hvor får folk levere? Hvor tar vi løsningene ut i produksjon?

McKinsey har rett i at datafundamentet er avgjørende, men data alene skalerer ikke KI-agenter. Det gjør mennesker som har fått teknologien til å fungere i møte med brukere, data og begrensninger.





Programmering vil være viktigare enn noensinne, melder Seres og HelgemoArtificial Intelligence (AI) initiatives typically fail before reaching production. The authors blame the systems around AI models rather than the models themselves. They argue that programming will remain crucial in the future as systems become more complex and AI simplifies code production but makes it harder to build functioning systems over time.

Juridical Choices in Digital System DevelopmentRecent research suggests that crucial legal decisions are made during digital system development for potential negative implications on public safety and justice. However, the report emphasizes the importance of careful technical and legal oversight to prevent legal discrepancies and incorporate best practices to ensure fairness and justice in legal decisions.

