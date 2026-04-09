Arvestrid etter Frognerenke: Heyerdahl-døtre kjemper om millioner

En arvestrid på 35 millioner kroner står nå i fokus etter at den barnløse Frognerenken Grace Hesselberg-Meyer døde. Døtrene til Thor Heyerdahl er i konflikt med Radiumhospitalets Legat og en tidligere sykepleier om retten til arven. En rettsmegling førte ikke frem, og en tre uker lang rettssak starter i april.

Lytt til saken. Den barnløse Frognerenke n, Grace Hesselberg-Meyer, etterlot seg verdier for hele 35 millioner kroner. Disse verdiene skulle i utgangspunktet arves av Radiumhospitalet s Legat for kreftforskning, men endte opp i hendene på døtrene til den verdenskjente eventyreren Thor Heyerdahl i 2022. Dette førte til en rettstvist som nå rulles ut i Oslo tinghus.

Radiumhospitalets Legat for kreftforskning har saksøkt Bettina og Marian Heyerdahl, med påstanden om at de rettmessig skulle ha arvet Grace's formue basert på et tidligere testament. I tillegg til denne konstellasjonen, har også Hanne Løvdal, sykepleieren som pleiet Grace fra 2018 til 2020, fremmet krav på arven. Løvdal ble tidligere tiltalt for grovt underslag av millioner av kroner fra Grace, og ble dømt i tingretten i 2023. Dommen ble imidlertid opphevet i lagmannsretten, noe som ytterligere kompliserer bildet av hvem som rettmessig skal motta arven.\I et forsøk på å løse striden utenfor rettssalen, møttes partene torsdag morgen i Oslo tinghus for rettsmegling. Målet var å komme til enighet uten å måtte gå veien om en full rettssak. Heyerdahl-søstrenes advokat, Christian Lundin, bekreftet overfor VG at partene ikke nådde frem til en løsning gjennom meglingen. Daglig leder for Radiumshospitalets Legat for kreftforskning, Jan Vincents Johannessen, bekreftet også dette. Johannessen understreket at han ikke kunne dele detaljer fra meglingen. Dette indikerer et ønske om å holde forhandlingene konfidensielle, mens rettsstriden nå fortsetter. Uenigheten rundt arven og Graces siste ønsker er nå tydelig og en rettssak på tre uker er berammet og vil starte 20. april. Denne rettssaken vil avgjøre hvem som har rettmessig krav på verdiene.\En nøkkel til hele saken er testamentene som ble endret i Graces siste leveår. En video publisert av VG fra Økokrims avhør våren 2020, viser at Grace hadde opprinnelig ønsket at arven skulle gå til et veldedig formål. Imidlertid vurderte hun, ifølge avhøret, å gi hele arven til sin sykepleier, Hanne Løvdal. Grace beskrev Løvdal som 'veldig snill og omtenksom.' På dette tidspunktet var Løvdal allerede oppført som enearving i et testament, noe Grace ikke syntes å forstå eller huske. Bare tre uker senere gikk hele arven til Heyerdahl-søstrene. En rettsoppnevnt sakkyndig har konkludert med at Grace Hesselberg-Meyer led av alvorlig demens fra og med 2017, noe som stiller spørsmål ved gyldigheten av de testamentene som ble signert i denne perioden. Dette komplekse bildet av tvil, endringer i testamenter, og en sakkyndig vurdering av Graces mentale helse, gjør arvestriden svært interessant og kontroversiell. Saken har allerede vært omtalt i VG i 2018





