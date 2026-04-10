Arvestrid etter Frognerenke: Rettssak om 35 millioner kroner

En konflikt om arven etter en barnløs Frognerenke ender i rettssak. Radiumhospitalets Legat, Heyerdahl-søstrene og en tidligere sykepleier kjemper om formuen på 35 millioner kroner. Rettssaken starter 20. april.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Den barnløse Frognerenke n etterlot seg verdier for 35 millioner kroner, som døtrene til den verdenskjente eventyreren Thor Heyerdahl arvet i 2022. Radiumhospitalets Legat for kreftforskning har saksøkt Bettina og Marian Heyerdahl , fordi de mener at de er den rettmessige arvingen etter et tidligere testament.

Sykepleieren som pleiet Grace fra 2018 til 2020, Hanne Løvdal, gjør også krav på arven. Hun ble tiltalt for grovt underslag av Grace på flere millioner kroner og dømt i 2023, før lagmannsretten senere frifant henne. Torsdag morgen møttes partene i Oslo tinghus i et forsøk på å bli enige gjennom såkalt rettsmegling. Heyerdahl-søstrenes advokat, Christian Lundin, bekrefter overfor VG at partene ikke kom til en løsning. Daglig leder for Radiumshospitalets Legat for kreftforskning, Jan Vincents Johannessen, bekrefter det samme. Men jeg har ikke lov til å fortelle et ord fra meglingen, sier han til VG. 20. april begynner en tre uker lang rettssak om Graces siste vilje. Slik ble testamentene endret: Torsdag publiserte VG en video fra Økokrims avhør med Hesselberg-Meyer fra våren 2020. I avhøret opplyste enken at hun hadde ønsket at arven skulle gå til et godt formål, men at hun nå vurderte å gi hele arven til sykepleieren sin i stedet. Hun er veldig snill og omtenksom, så nå har jeg tenkt at hun bør egentlig få det og så kan hun selge det, sa enken til Økokrim. På dette tidspunktet var sykepleieren allerede enearving etter Hesselberg-Meyer, men det så hun ikke til å huske eller forstå. Bare tre uker senere gikk hele arven til søstrene Heyerdahl. LES OGSÅ: Sykepleieren fikk millioner av tidligere pasienter. En rettsoppnevnt sakkyndig har konkludert med at Hesselberg-Meyer led av alvorlig demens da hun satte navnet sitt på testamenter fra og med år 2017. Første gang VG skrev om Grace Hesselberg-Meyer var i 2018.\Historien om arveoppgjøret etter den barnløse Frognerenken har tatt en ny vending. Etter at rettsmeglingen mellom partene i Oslo tinghus torsdag ikke førte til enighet, forbereder man seg nå på en tre uker lang rettssak som skal starte 20. april. Kjernen i tvisten er spørsmålet om hvem som rettmessig skal arve de 35 millionene kroner enken, Grace Hesselberg-Meyer, etterlot seg. Arven gikk opprinnelig til døtrene av Thor Heyerdahl, Bettina og Marian Heyerdahl, men Radiumhospitalets Legat for kreftforskning mener de har krav på arven basert på et tidligere testament. I tillegg gjør sykepleieren Hanne Løvdal, som pleiet enken i perioden 2018-2020, også krav på arven. Løvdal ble tidligere dømt for grovt underslag, men senere frifunnet av lagmannsretten.\Bakgrunnen for tvisten er komplisert og involverer flere testamenter og enkenes helsetilstand. VGs publisering av et avhør fra Økokrim i 2020 gir et innblikk i enkenes tanker om arven. I avhøret uttrykte enken ønske om at arven skulle gå til veldedige formål, men vurderte senere å gi alt til sykepleieren. En sakkyndig har konkludert med at enken led av alvorlig demens fra 2017. Dette reiser spørsmål om hennes evne til å forstå og godkjenne de testamentene som ble signert i denne perioden. Rettsaken vil fokusere på å vurdere gyldigheten av de ulike testamentene og avgjøre hvem som rettmessig skal motta arven. Den komplekse saken illustrerer vanskelighetene som kan oppstå i arveoppgjør, spesielt når helsetilstand og mentale kapasiteter er involvert. Rettssaken forventes å avdekke nye detaljer og kaste lys over en dramatisk periode i enkenes liv. Den vil også belyse de juridiske aspektene ved arveoppgjør og betydningen av mental helse i testamentariske forhold





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arv Rettssak Frognerenke Heyerdahl Demens

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »