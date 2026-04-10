Arvestrid om millioner: Økokrim-videoer avslører dramatiske detaljer om Grace Hesselberg-Meyers testamente

Rettsmekling pågår om arven etter Grace Hesselberg-Meyer. VG har fått innsyn i Økokrim-videoer som kaster lys over enkens ønsker og beslutninger. Søstrene til Thor Heyerdahl er blant arvingene.

Tre parter utkjemper en kamp om de betydelige millionverdiene etter Grace Hesselberg-Meyer , en velstående kvinne fra Oslo uten barn. Dramaet utspiller seg i rettsmekling i Oslo tinghus, hvor videoopptak fra Økokrims avhør med enken vil spille en sentral rolle.

I 11 år var Radiumhospitalets legat for kreftforskning den primære arvingen til Hesselberg-Meyers formue, men testamentet ble endret fire ganger i løpet av et år før arven til slutt havnet hos døtrene til den kjente eventyreren Thor Heyerdahl. Bakgrunnen for avhørene var politiets etterforskning av advokaten og sykepleieren hennes, Hanne Løvdal, som senere ble frikjent for grovt underslag. \I Økokrims videoopptak forteller Grace Hesselberg-Meyer at hun opprinnelig ønsket å gi arven til andre enn Heyerdahl-søstrene. Hun uttrykte stor beundring for Jan Vincents Johannessen, lederen av Radiumhospitalets Legat for kreftforskning, og ønsket å støtte deres arbeid. Hun forklarte at hun ville gi pengene til en institusjon som kunne bruke dem på en meningsfull måte. I avhøret diskuterte hun også muligheten for å testamentere leiligheten sin til sykepleieren, Hanne Løvdal, på grunn av hennes omsorg og vennskap. Avhører spør om hun ønsket å endre testamentet, men hun virket usikker. På tidspunktet for avhøret var Bettina Heyerdahl til stede, som en såkalt tiltroperson. Heyerdahl forsikret enken om at hun hadde en advokat hun kunne stole på, og at de skulle hjelpe henne. Bare tre uker senere signerte enken et nytt testamente som gav hele arven til Heyerdahl-søstrene. Advokat Christian Lundin, som representerer søstrene, har uttrykt bekymring over lekkasjen av taushetsbelagte opplysninger og mener at informasjonen er villedende og mangelfull, med et ønske om å skade hans klienter. \Den pågående rettsmeklingen søker å løse tvisten om arven etter Hesselberg-Meyer, en sak som involverer mange millioner kroner. Videoopptakene fra Økokrim, som VG har fått innsyn i etter en innsynsbegjæring, viser viktige detaljer om enkens ønsker og beslutninger. En sakkyndig har uttalt at Hesselberg-Meyer kan ha vært rammet av demens på tidspunktet for de siste testamentene. Dette kompliserer arvestriden ytterligere. Saken belyser spørsmål om testamenters gyldighet, påvirkning i eldreomsorgen og viktigheten av å sikre at testamenter gjenspeiler arvelaters virkelige ønsker. Rettssaken kan potensielt gi et innblikk i komplekse etiske og juridiske problemstillinger knyttet til arveoppgjør og arvelaters rettigheter, spesielt når helsetilstanden er usikker. Det er en pågående kamp for arven, med mange involverte parter og et komplekst sett av fakta og omstendigheter som vil avgjøre hvem som til slutt vil arve millionverdiene etter den avdøde Oslo-enken





Arvestrid Grace Hesselberg-Meyer Økokrim Testamente Rettssak Thor Heyerdahl Arv Demens Radiumhospitalet

