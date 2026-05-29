Aryna Sabalenka vekker oppsikt med én million kroner i smykker

Tennisstjernen Aryna Sabalenka har skapt reaksjoner etter å ha stilte med luksussmykker til én million kroner under seieren mot Jessica Bouzas Maneiro tirsdag. Det skjer kort tid etter at 28-åringen deltok i spillerprotesten før French Open, der flere stjerner krever større premieandeler i tennis.

En smykkeekspert anslår at halskjedene alene har en samlet verdi på rundt 86 000 euro, noe som tilsvarer nær én million norske kroner. Dette er omtrent samme beløp som Bouzas Maneiro mottok i premiepenger etter tapet. LUKSUS PÅ BANEN: Aryna Sabalenka vekker oppsikt under French Open med smykker til nær én million kroner. Foto: Stephane Mahe / Reuters / NTB Bild skriver at kontrasten mellom Sabalenkas pengekrav og luksussmykkene har skapt reaksjoner.

Avisen viser også til at tennisstjernen tjente 12,8 millioner euro i 2025. Etter å ha stått over flere kamper for å tilbringe tid som nybakt pappa, skjedde det noe som knapt har skjedd med Casper Ruud før. Halskjedene og øredobbene Sabalenka bruker under turneringen er spesialdesignet av smykkehuset Material Good, melder Page Six. Smykkene skal være inspirert av den røde grusen på Roland Garros.

Sabalenka har også delt bilder av smykkene på Instagram før turneringen. - Besatt er en underdrivelse, skriver hun om smykkesettet





