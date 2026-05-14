Asia-børsene: Shanghai og Shenzhen faller, Hongkong har bedre stemning

Torsdag morgen er det relativt rolige forhold på de asiatiske børsene, med unntak av fastlands-Kina. I Shanghai og Shenzhen faller børsene i morgentimene, mens Hongkong har en bedre stemning. Samtidig er verdens øyne rettet mot Beijing, hvor Kinas president Xi Jinping og USAs Donald Trump har møttes i morgentimene.

Samtidig er verdens øyne rettet mot Beijing, hvor Kinas president Xi Jinping og USAs Donald Trump har møttes i morgentimene. Møtet ble avsluttet like etter klokken syv, norsk tid, og er det første av flere det neste døgnet. Trump omtalte møtet som 'flott' kort tid etter det ble avsluttet. Fra kinesisk hold har det kommet ut at Xi blant annet ga Trump en advarsel om at Taiwan-saken må 'håndteres bra', eventuelt kunne USA og Kina havne i konflikt.

Samtidig skal Xi ha fortalt amerikanske businessledere at Kina vil åpne mer opp for dem.





