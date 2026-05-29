Asia‑børser stiger, norske selskaper rapporterer store endringer og strategiske salg

Diplomatiske fremskritt i Midtøsten løfter asiatiske markeder, mens norske selskaper som Alginor, Saga Pure, Hunter Group og Andfjord Salmon kunngjør finansielle utfordringer, salg og ekspansjonsplaner.

Flere asiatiske børsindekser steg i går etter at nye rapporter indikerte at Iran og USA er nær en forlengelse av våpenhvilen i regionen. Markedet reagerte positivt på de diplomatiske nyhetene, noe som bidro til en generell risikofri tone i de globale aksjemarkedene.

Samtidig falt Shanghai Composite med 0,37 prosent, en bevegelse som ble kreditert kortsiktige bekymringer rundt Kina‑handelen, men som likevel ble dempet av den bredere optimismen fra Midtøsten‑diplomati. I Norge ble flere selskapsnyheter publisert i løpet av dagen. Alginor, et grønt datterselskap til Borregaard, kunngjorde i en børsmelding at selskapet befinner seg i en kritisk finansiell situasjon.

Leveringsproblemer med råmaterialer, forsinket produktutvikling, kostnadsoverskridelser i demonstrasjonsanlegget og en midlertidig frysing av investeringen har tvunget ledelsen til å permittere ansatte, uten at tallet på berørte har blitt oppgitt. I en annen transaksjon har Saga Pure ASA, som styres av Spetalen‑gruppen, signert en avtale om salg av eiendommen i Eilert Sundts gate 39 i Oslo samt hele hotelldriftsselskapet Saga Hotel Oslo AS.

Avtalen, som er kontantbasert, verdsetter eiendommen til 140 millioner kroner og inkluderer en overtakelse av arbeidskapitalen, samt en utbyttebetaling på mellom 16 og 18 millioner kroner. Handelen skal fullføres rundt 1. juli 2026, og selskapet forventer en gevinst på 13‑15 millioner kroner i andre kvartal 2026. På shipping‑ og fiskerisiden rapporterte flere selskaper sterke resultater og strategiske tiltak.

Hunter Group leverte sitt beste kvartal noensinne med et før‑skatt-resultat på 61,7 millioner dollar, en kraftig oppgang fra minus 1,3 millioner dollar året før, og rapporterte at 62 prosent av andre kvartals‑dagene allerede er booket til en gjennomsnittlig dagrate på 466 266 dollar. Andfjord Salmon kunngjorde videreutvikling av landbaserte oppdrettsanlegg på Andøya, med planer om å selge første post‑smolt i juni.

Selskapet har også økt sin lånefasilitet til 1,5 milliarder kroner, hvorav 600 millioner fortsatt er ubrukt, og inngått et strategisk partnerskap med Eidsfjord Sjøfarm som skal kjøpe 450 000 post‑smolt i juni. Huddlestock Fintech rapporterte et forbedret tap før skatt på minus 12,2 millioner kroner i første kvartal, samtidig som inntektene falt til 11,2 millioner kroner. Selskapet forbereder lanseringen av sin Giga Broker‑løsning i juni og satser videre på det tyske markedet.

Nordic Halibut økte inntektene til 49,2 millioner kroner, men resultatet før skatt var fortsatt et underskudd på 38,4 millioner kroner. Selskapet er i en oppbyggingsfase med mål om å nå full driftstakt i tredje kvartal 2026 og har gjort oppkjøp av Thule Marine og Gulbygget for 24 millioner kroner. Fjord Defence gjentar sin inntektsguidance for 2026 på 420‑450 millioner kroner med et EBITDA-mål på 90‑110 millioner kroner.

Hav Group rapporterte et forbedret resultat før skatt på 4,4 millioner kroner og et EBITDA på 11,8 millioner kroner, hovedsakelig drevet av økt aktivitet innen energidesign og smarte kontrollsystemer. Selskapet påpeker at selv om geopolitisk usikkerhet og tollspørsmål kan skape turbulens, forventes det globale skipsbyggingsmarkedet å holde seg stabilt, og elektrifisering av skip vil åpne betydelige muligheter for videre vekst





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Asia‑Børser Norske Selskaper Finansielle Resultater Strategiske Avtaler Shipping Og Fiskeri

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ti bensinstasjoner legger ned hver månedFortsetter nedgangen, kan det svekke norsk beredskap, mener Forsvarets forskningsinstitutt.

Read more »

Politiet: Front mot front-ulykke i Nord-Norge - Flere saker掌管Politiet i Nordland har lagt ned en alvorlig trafikkulykke med to omkomne etter at en bil kom over i motgående kjørefelt. Samtidig fraråder Utenriksdepartementet reiser til La Paz i Bolivia, mens Russland åpner for forhandlinger med Europa. I Norge har Christian Sveaas og tidligere medaksjonærer tapt en stor sakss�k mot Kjell Inge Røkke og må betale over 181 millioner kroner i sakskostnader. Det israelske militæret beordrer evakuering av Tyr i Libanon, og britiske husholdninger rammes av høye energikostnader på grunn av konflikter i Midtøsten. Fred. Olsen går av som styreleder i Bonheur, og en Messi-statue i India må ned av sikkerhetsgrunner. En dansk-russisk kvinne er dømt til ni år for hvitvasking av 29 milliarder danske kroner.

Read more »

Børsmeldinger: Finansielle utfordringer og resultatpresentasjoner fra norske selskaperFlere norske selskaper har presentert resultater eller opplyst om viktige forretningshendelser. Alginor, et grønt datterselskap av Borregaard, står i en vanskelig finansiel situasjon og har stoppet investeringer. Saga Pure har solgt en eiendom i Oslo for 140 millioner, mens Hunter Group leverer rekordresultat. Andfjord Salmon, Huddlestock Fintech, Nordic Halibut, Fjord Defence, Hav Group og Otovo har også rapportert resultater for første kvartal, med varierende resultater og framtidige strategier.

Read more »

Børsmeldinger: Selskapers kvartalsresultater viser blandede bilder med både sterke og svake resultaterFlere norske selskaper har lagt frem resultater for første kvartal. Blant annet rapporterer Hunter Group et rekordsterkt kvartal, mens Alginor og Otovo viser negative resultater. Saga Pure har solgt eiendom i Oslo, og Nordic Halibout er i en oppbygningsfase med store investeringer.

Read more »