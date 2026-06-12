Asiatiske børser følger oppgangen - Trump-trusler gir oljeprisløft

De asiatiske børsene stiger fredag, mens USAs president Donald Trumps nye trusler mot Iran sender oljeprisen opp. Rystad Energy advarer om at oljeprisen kan nå 150 dollar fatet ved full krig. Storebrand kjøper Knif Trygghet for 560 millioner kroner, og Oracle leverer rekordomsetning.

Børs ene i Asia stiger fredag, og følger dermed opp oppgangen på Wall Street torsdag. - Dette ser kanskje litt mer håndfast ut enn det vi har hatt tidligere, sier Ray Attrill, valutastrateg i National Australia Bank, til nyhetsbyrået.

Han peker på at investorene nå ser tegn til en mer stabil utvikling, men understreker at situasjonen fortsatt er preget av usikkerhet. Spesielt gjelder dette geopolitiske forhold, der USAs president Donald Trumps trusler mot Iran har skapt nye bølger i oljemarkedet. Trump kom torsdag med nye trusler mot Iran, blant annet om å ta den strategisk viktige Kharg-øya, som håndterer store deler av Irans oljeeksport.

- USA vil ramme Iran veldig hardt i natt, skrev han på Truth Social, og la til at USA vil ta total kontroll over Irans olje- og gassmarkeder, omtrent som de har gjort med Venezuela. Uttalelsene førte til at oljeprisen steg umiddelbart. Brent spot-olje ble handlet til rundt 93,5 dollar fatet, en oppgang på om lag én dollar fra nivået før Trumps meldinger. Siden midnatt var prisen imidlertid ned 1,6 prosent, men falt ytterligere noe før den stabiliserte seg.

De store oljeaksjene på Oslo Børs, som var opp allerede før utspillet, steg ytterligere i etterkant. Samtidig kommer Rystad Energy med en kraftig advarsel. Analyseselskapet viser til eskaleringen av krigen i Midtøsten og påpeker at våpenhvilen nå er på sitt skjøreste punkt hittil. Hvis krigshandlingene gjenopptas for fullt, frykter Rystad at oljeprisen kan stige mot 150 dollar fatet.

- På dette stadiet er det for tidlig å si om den nåværende opptrappingen markerer en full gjenopptakelse av krigen, eller om det er en farlig, men fremdeles håndterbar episode, skriver Rystad i en analyse. Oljeprisen har steget rundt to dollar det siste døgnet etter nye USA-angrep på Iran, og handles nå til 94,5 dollar fatet. På selskapssiden melder Storebrand om en avtale om å kjøpe inntil 100 prosent av aksjene i skadeforsikringsselskapet Knif Trygghet.

Vederlaget for 100 prosent av aksjene utgjør 560 millioner kroner og gjøres i sin helhet opp i nyutstedte aksjer i Storebrand. - Vi håper eierne i Knif ser verdien i å fusjonere, og vi ser frem til et langt og godt samarbeid, sier Storebrand Forsikring-sjef Trond Fladvad. Energy Ventures har solgt 37,4 millioner aksjer i SED Energy Holdings til 8 kroner per aksje, en transaksjon verdt 299 millioner kroner.

Etter transaksjonen har Energy Ventures ingen aksjer eller stemmerettigheter i SED Energy. I USA leverte teknologiselskapet Oracle rekordhøy omsetning i fjerde kvartal, drevet av sterk vekst i skytjenester. Justert omsetning endte på 19,18 milliarder dollar, opp 21 prosent fra samme periode i fjor og litt over analytikernes forventning. Justert resultat per aksje landet på 2,11 dollar, mot 1,70 dollar året før, også over estimatene.

Spesielt skyinfrastruktur (IaaS) dro lasset med inntekter på 5,79 milliarder dollar. Oracle leverte en justert driftsmargin på 45 prosent, opp fra 44 prosent. Ikke alt gikk veien: programvareinntektene falt 2,1 prosent til 6,82 milliarder dollar, lavere enn ventet. På Oslo Børs endte hovedindeksen ned 0,41 prosent onsdag, tynget av Kongsberg Gruppen etter kapitalmarkedsdag.

Men torsdag var det oppgang på Wall Street, spesielt i teknologisektoren, der Nasdaq steg. Dette gir optimisme for fredagens handel i Asia og Europa. Trumps trusler har imidlertid skapt ny usikkerhet, og oljeprisen reagerer kraftig på signalene fra Det hvite hus. Ifølge Bloomberg sa Trump til reportere utenfor Det hvite hus at USA vil ta opp igjen angrepene mot Iran.

- Vi kommer til å angripe dem, angripe dem veldig hardt. Vi slo hardt til mot dem i går, og vi kommer til å slå hardt til mot dem igjen i dag, sa han. Oljeprisen steg til i underkant av 93,5 dollar fatet, en oppgang på rundt én dollar. Samlet sett preges markedene av en blanding av optimisme for teknologisektoren og bekymring for geopolitiske spenninger som kan drive oljeprisen ytterligere opp





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