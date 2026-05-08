Asker kommune bruker AI-oppdiktede dommer fra Høyesterett i okkupasjonssaken

Asker kommune har diskutert hvordan de skal forholde seg til demonstranter som okkuperte en eiendom i skogen. For å finne relevante høyesterettsdommer om dette temaet, har de benyttet AI. Kommunedirektør Lars Bjerke beklager at henvisningene til de tre dommene ble feil, men vedtaket i formannskapet om at okkupasjonen i Hurummarka er ulovlig, fortsatt er gyldig.

Da Asker kommune drøftet hvordan de skulle forholde seg til demonstranter som okkuperte en eiendom i skogen, ble det brukt KI-oppdiktede dommer fra Høyesterett. Okkupanter har tatt bolig i en kommunal eiendom i protest mot planene om å la Chemring Nobel bygge en ny sprengstoffabrikk inne i Hurummarka.

Da Asker kommune 21. april skulle vedta hva de skulle gjøre med okkupantene, ble flere løsninger diskutert, blant annet om de skulle be politiet om å kaste dem ut av området. Henvises det til tre høyesterettsdommer, blant annet en dom ved navn HR-2020-2135-A som nettopp trekker opp noen linjer knyttet til dette. Det er benyttet AI til et søk i forbindelse med å finne relevante høyesterettsdommer om dette temaet, men det er ikke benyttet AI i saksbehandlingen.

Kommunedirektør Lars Bjerke beklager at henvisningene til de tre dommene ble feil, men vedtaket i formannskapet om at okkupasjonen i Hurummarka er ulovlig, fortsatt er gyldig. Dette er svært overraskende, for hvis dommene bare er tull og tøys, så er det noen som må forklare seg, sier formannskapsmedlem Ivar Granum (Ap).





