Asker kommune brukte KI-genererte høyesterettsdommer i okkupasjonssaken

Asker kommune brukte kunstig intelligens for å generere fiktive høyesterettsdommer i en sak om okkupasjon av en kommunal eiendom i Hurummarka. Kommunedirektør Lars Bjerke bekrefter at KI ble brukt til å søke etter relevante dommer, men ikke i selve saksbehandlingen. Formannskapsmedlem Ivar Granum (Ap) reagerer sterkt på at det er brukt feil informasjon som grunnlag for vedtaket om at okkupasjonen er ulovlig.

Da Asker kommune skulle diskutere hvordan de skulle håndtere demonstranter som hadde okkupert en kommunal eiendom i Hurummarka, ble det brukt kunstig intelligens for å generere fiktive høyesterettsdommer .

Okkupantene har tatt bolig i skogen som protest mot planene om å etablere en ny sprengstofffabrikk for Chemring Nobel. Under møtet i formannskapet 21. april ble det drøftet flere løsninger, blant annet om politiet skulle kastes ut okkupantene. For å underbygge argumentene om ytringsfrihet versus eiendomsrett, ble det henvist til tre høyesterettsdommer, deriblant en dom med referansen HR-2020-2135-A. Kommunedirektør Lars Bjerke bekrefter at kunstig intelligens ble brukt til å søke etter relevante dommer, men ikke i selve saksbehandlingen.

Han beklager at henvisningene til dommene var feil, men understreker at vedtaket om at okkupasjonen er ulovlig fortsatt står fast. Formannskapsmedlem Ivar Granum (Ap) reagerer sterkt på at det er brukt oppdiktede dommer i saken. Han mener det er alvorlig at kommunen har brukt feil informasjon som grunnlag for sine beslutninger.

