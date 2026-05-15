Aston Villa overtok 4.plassen i Premier League og 이에 Liverpool, og det har mye å si med Jameson Carraghers geile utspill mot sine tidligere kammerater

Mye stod på spill med likt i poeng mellom Liverpool og Aston Villa før fredagens kamp. Liverpool tapte 0–3 borte mot Aston Villa og ble sendt nedover tabellen. Liverpool-manager Arne Slot er kritisk til flere av lagets spillere og øker tiltro til manager Ollie Watkins.

Mye stod på spill med likt i poeng mellom Liverpool og Aston Villa før fredagens kamp. På Villa Park viste vertskapet hvem som var sjefen og tok alle tre poengene.

Det betyr at de sender Liverpool ned på 5. plass og overtar 4. -plassen i Premier League. - Liverpool har altfor mange svake spillere og det må ordnes opp i, er den knallharde dommen fra tidligere Liverpool-forsvarer Jamie Carragher. Det er bare én kamp igjen og det er en stor en mot Brentford.

Vi må vinne neste uke, og det kommer ikke til å bli lett. Men vi vet hva vi må gjøre, for vi ønsker å ta oss til Champions League, sier Liverpool-manager Arne Slot til Viaplay. - Vi er så heldige som har ham. Det han har gjort for klubben de siste sesongene har vært fantastisk, sier Villa-kaptein John McGinn om tomålsscorer Ollie Watkins.

Like før pause sendte Morgan Rogers Villa i ledelsen og som gjorde at vertene kunne gå til pause med 1–0 etter en relativt sjansefattig 1. omgang. Det tok imidlertid ikke lang tid før Virgil van Dijk headet inn utligningen for Liverpool, men få minutter tok det også til Ollie Watkins slo tilbake for Villa. I det 73. minutt skjedde det mye foran Liverpool-målet.

Giorgi Mamardashvili vartet opp med en monsterredning, men på returen var Watkins på plass igjen og 3–1 til Aston Villa. John McGinn økte til 4–1 like før full tid. En perfekt avslutning på en kveld der Villa sikret Champions League-spill





