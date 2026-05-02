Aston Villa trapper opp jakten på James Trafford – frykter Martinez-exit

Aston Villa forbereder seg på å intensivere jakten på Manchester City-keeper James Trafford, midt i økende spekulasjoner om at Emiliano Martinez kan forlate klubben. Juventus er også interessert i Trafford, mens Inter Milano vurderer et bud på Martinez.

Aston Villa forbereder seg på å intensivere jakten på Manchester City s målvakt James Trafford , i lys av økende spekulasjoner rundt fremtiden til Emiliano Martinez . Klubben fra Birmingham er ikke alene om interessen for den 23 år gamle keeperen, da flere andre Premier League -klubber også vurderer et bud denne sommeren.

I tillegg meldes det om sterk interesse fra italiensk fotball, nærmere bestemt Juventus, som ser Trafford som en potensiell forsterkning i Serie A. Situasjonen for Trafford i Manchester City er preget av misnøye med begrenset spilletid. Han erstatning for Gianluigi Donnarumma, og ønsker seg derfor en overgang hvor han kan få mer ansvar og vise hva han er god for.

Aston Villas trener Unai Emery og hans team ser på Trafford som en direkte erstatter for Martinez, dersom den argentinske keeperen velger å forlate klubben før neste sesong. Ledelsen på Villa Park anser Trafford som en svært talentfull og lovende målvakt, og rekrutteringsteamet er klare til å handle raskt dersom muligheten byr seg. Aston Villas ambisjoner er store, og klubben forbereder seg på et mulig comeback i Champions League neste sesong.

For å lykkes på høyeste nivå er det avgjørende å ha en keeper av toppklasse i troppen, og Trafford blir sett på som en langsiktig løsning på denne posisjonen. Emiliano Martinez har lenge vært gjenstand for overgangsrykter, og det har flere ganger virket som om han var på vei bort fra Aston Villa. I fjor sommer var han nær ved å forlate klubben, men endte likevel med å bli.

Nå ser det ut til at interessen for Martinez er fornyet, spesielt fra italiensk fotball. Juventus har identifisert Martinez som en ideell erstatter for den aldrende Yann Sommer, som forventes å forlate klubben ved sesongslutt. I tillegg har Inter Milano meldt sin interesse, og det forventes at de vil legge inn et bud på den argentinske keeperen. Inter mener at Martinez vil utfylle laget deres på en utmerket måte og bidra til å oppnå sportslige mål.

Martinez har etablert seg som en av de beste keeperne i Premier League de siste årene, og Aston Villa er klar over at det vil være vanskelig å finne en like god erstatter. Derfor er klubben nøye med å vurdere alle alternativer, og Trafford er foreløpig den mest aktuelle kandidaten.

Aston Villa er forberedt på å måtte betale en betydelig sum for å sikre seg en keeper av høy kvalitet, og de er villige til å investere i en langsiktig løsning på keeperposisjonen. Manchester City er åpne for å la James Trafford forlate klubben denne sommeren, da han ikke får den spilletiden han ønsker seg. Etter å ha blitt kjøpt fra Burnley for 31 millioner pund i fjor sommer, har Trafford slitt med å etablere seg som førstekeeper.

Klubben er villig til å selge ham dersom de mottar et bud som de anser som tilfredsstillende, og de forventer å oppnå en liten fortjeneste på investeringen. Trafford er frustrert over å være reservekeeper bak Gianluigi Donnarumma, og han ønsker å finne en klubb hvor han kan spille regelmessig og utvikle seg videre. Aston Villa er en av klubbene som har vist interesse for Trafford, og de er villige til å møte Manchester Citys prisforlangende.

Samtidig er det viktig for Aston Villa å håndtere situasjonen rundt Emiliano Martinez på en forsvarlig måte. Dersom Martinez velger å forlate klubben, må de ha en klar plan for å erstatte ham. James Trafford representerer en spennende mulighet, og klubben er overbevist om at han har potensial til å bli en av de beste keeperne i Premier League.

Aston Villa er fast bestemt på å styrke troppen sin før neste sesong, og de vil gjøre alt de kan for å sikre seg de spillerne de trenger for å oppnå sine mål





