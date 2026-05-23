Atlantic Sapphire Announces Voluntary Bid and Voluntary Buy-back for Shareholders

The Miami-based aquaculture company, Atlantic Sapphire, finds itself in a challenging position after exhausting billions of dollars in its equity. Investorgruppe Coral HoldCo, consisting of Condire Management, Nordlaks Holding, Nokomis Capital, Strawberry Capital and Joh. Johanssoien Eiendom, now owns 63% of the company's shares and 93% of its outstanding convertible bond. The Coral HoldCo will make a non-binding offer to exchange all remaining shares for 0.80 NOK per share. The voluntary buy-back will be implemented in three tranches, able to raise up to 16 million NOK. Investors and creditors affected by a technical issue have collectively sufferedrological losses.

Etter å ha brent gjennom over 8 milliarder kroner i egenkapital, er det bekreftet at oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire har inngått en bindende restruktureringsavtale med sine fem største aksjonærer og lånehavere.

Investorgruppen Coral HoldCo – Condire Management, Nordlaks Holding, Nokomis Capital, Strawberry Capital og Joh. Johannsson Eiendom – eier rundt 63 prosent av aksjene og 93 prosent av det utestående konvertible lånet. Oppdrettsselskapet vil fremme et frivillig bud på alle gjenværende aksjer til 0,80 kroner pr. aksje, og aksjonærer som ikke selger, risikerer tvangsinnløsning til samme pris dersom investorgruppen passerer 90 prosents eierandel.

Atlantic Sapphire sliter med tekniske problemer, svake biologiske resultater og et enormt kapitalbehov, og selskapets verdier ser ut til å være tapt. Investorgruppen vil trolig ende refinansieringen med avnotering fra Oslo Børs





