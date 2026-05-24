Atlantic Sapphire refinansierer med ny egenkapital og kutter gjeld

Det landbaserte oppdrettselskapet Atlantic Sapphire har inngått refinansieringsavtale med selskapets største aksjonærer og långivere, som tilfører minst 20 millioner dollar i ny egenkapital og kutter gjeld gjennom nedskrivning og konvertering av konvertibellån. Investorgruppen kontrollerer rundt 63 prosent av aksjene og 93 prosent av det utestående konvertible låne.

Investorgruppen, som består av Condire Management, Nordlaks Holding, Nokomis Capital, Petter Stordalens Strawberry Capital og Joh. Johannsson Eiendom, kontrollerer rundt 63 prosent av aksjene og 93 prosent av det utestående konvertible låne. Som del av avtalen vil investeringsselskapet Coral HoldCo legge inn et frivillig tilbud på Atlantic Sapphire-aksjene til 0,80 kroner per aksje. Deretter planlegges tvangsinnløsning av resterende minoritetsaksjonærer til samme pris og avnotering fra Oslo Børs.

Samtidig skal brofinansieringen på 10 millioner dollar konverteres til nye aksjer til 0,10 kroner per aksje. Også långivere i det konvertible lånet får tilbud om å konvertere gjeld til aksjer til samme kurs, mot å skrive ned 23 prosent av lånet. Atlantic Sapphire opplyser at selskapet fortsatt ikke er fullfinansiert for de neste tolv månedene, men at styret mener avtalen er nødvendig for å unngå insolvens





Atlantic Sapphire Announces Voluntary Bid and Voluntary Buy-back for ShareholdersThe Miami-based aquaculture company, Atlantic Sapphire, finds itself in a challenging position after exhausting billions of dollars in its equity. Investorgruppe Coral HoldCo, consisting of Condire Management, Nordlaks Holding, Nokomis Capital, Strawberry Capital and Joh. Johanssoien Eiendom, now owns 63% of the company's shares and 93% of its outstanding convertible bond. The Coral HoldCo will make a non-binding offer to exchange all remaining shares for 0.80 NOK per share. The voluntary buy-back will be implemented in three tranches, able to raise up to 16 million NOK. Investors and creditors affected by a technical issue have collectively sufferedrological losses.

