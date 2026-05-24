Atlético Madrid 5-1 Villarreal: Alexander Sørloth og lagets mareritt

Alexander Sørloth og Atlético Madrid spilte den aller siste kampen i La Liga-sesongen 2025–26 borte mot tabellnabo Villarreal. Møtet med Sørloths forrige arbeidsgiver ble en skrekkelig opplevelse for nordmannens lag. Den norske landslagsspissen ble byttet inn ved pause, etter en marerittaktig første halvdel for laget hans. Villarreal valset over gjestene med hele fire scoringer fra 30. til 45 spilleminutt på El Madrigal.

Den norske landslagsspissen ble byttet inn ved pause, etter en marerittaktig første halvdel for laget hans. I det som var avskjedskampen til midtbanelegenden Dani Parejo (37) valset Villarreal over gjestene. Det ble tydelig for alle i løpet av et forrykende siste kvarter i førsteomgangen. Lagene lå på samme antall poeng før avspark.

Men ettersom Atlético Madrid vant det motsatte oppgjøret med 2-0 tidligere i sesongen, lå de foran på innbyrdes oppgjør. Den stillingen skulle det bli vridd helt om på i løpet av få minutter i Villarreal. Den gule ubåten, som Villarreal ofte kalles, torpederte Atlético med hele fire scoringer fra 30. til 45 spilleminutt på El Madrigal. Parejo åpnet scoringsfesten selv etter halvtimen.

Ayoze Pérez, Georges Mikautadze og Pape Gueye sendte så inn hvert sitt mål i tur og orden, mens bortelagets midtstopper Marc Pubill fikset en Atlético-redusering inne iblant de spinnville minuttene. Villarreal kom seg dermed inn blant de tre beste i La Liga ved sesongslutt for første gang siden 2008. Sørloth og lagkameratene må ta til takke med en fjerdeplass, tre poeng bak søndagens overmenn. Hele 25 poeng skilte fra Atlético Madrid og opp til ligavinner Barcelona





