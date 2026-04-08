Atlético Madrid beseirer Barcelona på Camp Nou i dramatisk kamp

Atlético Madrid sikret en historisk 2-0 seier borte mot Barcelona i en spennende Champions League-kamp. Sørloths volleyskudd og en tidlig utvisning avgjorde kampen, og Atlético tok et stort steg mot semifinalen.

BARCELONA - ATLETICO MADRID 0-2: Et kraftfullt volleyskudd fra Sørloth i det 70. minutt forseglet resultatet da Atlético Madrid brøt en lang periode uten seier. Hovedstadsklubben sikret en historisk borteseier mot Barcelona for første gang på over tjue år, og tok et betydelig steg mot en plass i semifinalen. Laget utnyttet fordelen av å spille med en mann mer i over en omgang, etter at Pau Cubarsí fikk rødt kort .

Barcelona hadde kontrollert kampen, skapt de fleste sjansene og fått et mål annullert på grunn av en liten, men tydelig offside på Lamine Yamal da kampen tok en dramatisk vending i det 43. minutt. Julian Álvarez spilte en glimrende pasning til Giuliano Simeone, som ville vært alene med keeper hvis han ikke hadde blitt felt bakfra av Cubarsi omtrent tjue meter fra mål. Dommer Istvan Kovacs viste gult kort, men ble raskt kalt til VAR-skjermen ved sidelinjen. Jesper Mathisen fra TV 2s sending uttalte at det ville bli rødt kort, og fikk rett. Cubarsi måtte forlate banen. Álvarez plasserte ballen, skrudde den over muren og så den dykke ned i krysset bak Barcelona-keeper Joan Garcia. Mathisen beskrev målet som et kunstverk, perfekt utført. Den omdiskuterte Robert Lewandowski og Pedri ble byttet ut i pausen. Fermín López og Gavi kom inn, og Barcelona forsøkte å svare tross undertall. Marcus Rashford hadde gode muligheter for Barcelona både før pause og tidlig i andre omgang, men klarte ikke å omsette sjansene i scoringer, blant annet et frispark som Juan Musso akkurat fikk fingertuppene på og slo i tverrliggeren. I det 54. minutt, like etter Rashfords frispark, oppsto en situasjon som vil bli heftig diskutert i Barcelona. Musso tok tilsynelatende et femmeterutspill til Marc Pubill, som la ballen til rette før han selv tok utsparket. Barcelona ropte på straffe, men fikk ikke gehør hos dommeren. Pubill hadde blitt byttet inn etter en halvtime da David Hancko måtte ut med skade. Barcelona var svært nære utligning da en flikk fra Gavi i det 59. minutt passerte mellom beina på Jules Koundé inne i målgården, og deretter rett forbi Dani Olmo. Sørloth hadde vært klar på sidelinjen i flere minutter. Han ble byttet inn like etter, og i det 70. minutt scoret han målet som ga gjestene en 2-0 ledelse. Matteo Ruggeri mottok ballen fra Antoine Griezmann og la inn fra venstre, og Sørloth vant både duellen og ballen foran Gerard Martin. Han manøvrerte seg for å nå ballen først og scoret på volley. Atlético Madrid ikke bare fikk revansj for helgens hjemmetap i serien, men de vant også borte mot Barcelona for første gang siden februar 2006. De siste 25 kampene hadde gitt åtte uavgjorte og 17 tap. Det var også klubbens første borteseier noensinne mot et spansk lag i mesterligaen. Før kampen ble lagets buss angrepet med ulike gjenstander ved ankomst til Camp Nou, og to vinduer ble knust. Dette minnet om hendelsen før returkampen i den spanske cupens semifinale for en måned siden. Den gang vant Barcelona 3-0, men Atlético gikk til finalen etter 4-0 seier i den første kampen på hjemmebane. Barcelona står overfor en gigantisk oppgave for å sikre en semifinaleplass på Metropolitano neste uke. Kampen var preget av taktisk spill, individuelle prestasjoner og en kampvilje fra Atlético Madrid som var bemerkelsesverdig. Barcelona forsøkte å svare, men ble hemmet av utvisningen og den taktiske dyktigheten til Atlético





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Atletico Madrid forbereder seg for La Liga 2026Atletico Madrid forbereder seg for endringer i laget, med spillere som forlater og nye spillere på vei inn, inkludert rykter om Mo Salah og Julian Alvarez. Sørloths fremtid diskuteres også i sammenheng med nye potensielle lagkamerater.

Bernardo Silva forlater Manchester City: Juventus, Barcelona og PSG i kamp om signeringenBernardo Silva, Manchester Citys kreative midtbanespiller, forlater klubben ved slutten av sesongen. Juventus, Barcelona og PSG er angivelig interessert i å sikre seg portugiseren, som har vunnet flere titler med City.

Bayern München tok første stikk mot Real MadridKylian Mbappé (27) bombarderte Bayern Münchens mål, men det var tyskerne som kunne juble.

– Hvis det er ett lag som kan vinne i München, er det Real MadridHarry Kane (32) og Bayern München fortsetter å herje i Europa. Real Madrid ble for små på eget gress.

Atlético vs Barcelona: Forventet Kaos i Champions League-kvartfinalenForventer kaos:

