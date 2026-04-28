Attentatforsøk under korrespondentmiddag og FIFA-presidentens krav om særbehandling skaper bekymring

Et attentatforsøk under en korrespondentmiddag i Washington D.C. har utløst politisk debatt og bekymring for sikkerheten. Samtidig har FIFA-president Gianni Infantino bedt om et sikkerhetsopplegg reservert for statsoverhoder, mens Norges Fotballforbund uttrykker bekymring for de høye kostnadene knyttet til sommerens VM.

En politisk storm raser etter et forsøk på attentat under den årlige korrespondentmiddagen i Washington D.C. Skytingen, som fant sted natt til søndag norsk tid, har utløst sterke reaksjoner og bekymring for sikkerheten rundt offentlige arrangementer.

Ifølge amerikanske myndigheter ser det ut til at målet for angrepet var personer tilknyttet Trump-administrasjonen, muligens inkludert selve presidenten. Justisminister Todd Blanche har uttalt at etterforskningen av den mistenktes elektroniske enheter indikerer at medlemmer av administrasjonen var spesifikke mål. Dette har ført til økt fokus på politisk retorikk og hatytringer, og flere har kritisert komikeren Jimmy Kimmel for å spre hat gjennom sine programmer.

En kjent politiker har på X (tidligere Twitter) uttrykt sin forargelse over Kimmels oppførsel og oppfordret ABC, kanalen som sender programmene hans, til å ta et standpunkt. Kritikken går ut på at Kimmel gjemmer seg bak kanalen for å unngå ansvar for sine uttalelser, og at ABC tillater en oppførsel som er skadelig for samfunnet. Samtidig har det kommet frem oppsiktsvekkende informasjon om FIFA-president Gianni Infantino.

Foran denne ukens kongress i Vancouver skal Infantino ha bedt om et sikkerhetsopplegg som normalt er reservert for statsoverhoder som paven og USAs president. Han ønsket et nivå 4-opplegg, som ville gitt hans følge rett til å kjøre på rødt lys og blokkere annen trafikk. Dette er ikke første gang Infantino ber om spesialbehandling; i 2023 ble et lignende forespørsel om politimotorsykkel-eskorte under VM i New Zealand avslått. Denne gangen ble også forespørselen avvist av Vancouver-politiet.

Spenningen rundt FIFA-kongressen er allerede høy, da den avholdes kort tid før sommerens VM-sluttspill i USA, Canada og Mexico. En av de største bekymringene er de økende kostnadene knyttet til arrangementet, spesielt logistikken med å arrangere sluttspillet over hele Nord-Amerika. Politikere har kritisert FIFA for høye sikkerhetskostnader, og ministre har unnlatt å bekrefte det totale budsjettet, som enkelte medier anslår til rundt 325 millioner pund. Også Norges Fotballforbund (NFF) er bekymret for kostnadene knyttet til VM.

Styret skulle ha vedtatt et VM-budsjett i april, men har valgt å utsette vedtaket til mai på grunn av usikkerhet rundt de økonomiske rammene. Fotballpresident Lise Klaveness og generalsekretær Karl-Petter Løken forklarte på en pressekonferanse på Ullevaal stadion at «regnestykket ikke går helt opp». De påpekte at nasjonene som skal spille VM i USA pådrar seg uvanlig høye kostnader for reise, hotell og skatt.

Denne situasjonen skaper utfordringer for NFF og andre fotballforbund, og det er behov for klarhet og kontroll over kostnadene for å sikre en vellykket gjennomføring av mesterskapet. Kombinasjonen av det alvorlige attentatforsøket, FIFA-presidentens krav om spesialbehandling og de økende kostnadene knyttet til VM skaper en kompleks og utfordrende situasjon for både politiske ledere og sportsorganisasjoner





