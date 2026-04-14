AUF-leder advarer: Norge må forberede seg på en fremtid uten USA i NATO

AUF-lederen Gaute Børstad Skjervø advarer om at Norge må forberede seg på en fremtid uten USA i NATO. Han mener tiden for vestlig smisking med Trump er over og at Norge må utvikle en exit-strategi for å redusere avhengigheten av USA. Skjervø trekker frem Trumps mulige exit fra NATO og den nye ideologiske alliansen mellom USA, Russland og andre land som grunner til bekymring. Han mener Norge bør styrke samarbeidet med europeiske land, Canada og Ukraina.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer.

Vi må forberede oss på at amerikanerne forlater Nato. Trump har snakket lenge om å gjøre det, det må vi tro ham på. Det er i verste fall bare et tidsspørsmål før amerikanerne gir oss et ultimatum vi ikke kan leve med. Da må vi ikke være avhengige av Trumps USA, sier AUF-leder Gaute Børstad Skjervø til VG.

Han ser ut mot regjeringskvartalet fra AUFs kontorer på Youngstorget. Det offisielle Norge og Arbeiderpartiet har begge stått last og brast med USA siden andre verdenskrig. Den tiden kan være over, advarer Skjervø. Tiden for vestlig smisking med Trump må være over. Vi må i fellesskap med våre allierte vise en tøffere linje, sier han. Skjervø mener at Jonas Gahr Støre og europeiske ledere bør hente inspirasjon fra Spanias statsminister Pedro Sánchez og Emmanuel Macron i Frankrike.

Les også Hanne Skartveits kommentar: Kan vi fortsatt elske Amerika? De to statslederne har ledet an i Europas ferd mot å stå opp mot Trump, og å forberede europeerne på en fremtid uten den transatlantiske alliansen med USA. Han trekker frem Trumps trusler om å invadere Grønland som et sentralt vendepunkt.

Bør vi selv forlate Nato? Nei, det vil være sikkerhetspolitisk galskap. Vi må stå sammen med de litt over tredve andre medlemslandene som er i alliansen, og styrke samarbeidet. Jeg er derimot usikker på om USA fremdeles er i Nato om få år, sier Skjervø.

Bør vi jobbe for å kaste dem ut? Nei, men vi må ta realitetene inn over oss. De er ikke lenger våre allierte i de viktige verdispørsmålene i vår tid, sier Skjervø og fortsetter: USA er i en ny ideologisk allianse med land som Russland, Viktor Orbans Ungarn og Israel. Verdiene de står for står i motsetning til de aller fleste europeiske land, inkludert Norge. Vi må stå sammen med Canada og de demokratiske landene i Europa.

Skjervø ber norske politikere inkludert statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre lage en plan for å møte en mulig USA-exit fra Nato. Han sier at Norge har outsourcet forsvaret til USA. Det viktigste vi raskt kan begynne med er å utarbeide en exit-strategi, som gjør oss mindre avhengige av amerikanerne militært, økonomisk og på kritisk infrastruktur, sier Skjervø. Vi må være klar til å ta norsk kontroll over det som i realiteten er amerikanske baser på norsk jord, dersom amerikanerne drar. Planen bør også inneholde penger som trengs om vi skal løsrive oss fra amerikanske sikkerhetsgarantier, og sørge for at Norge har troverdige allierte blant de demokratiske landene i Europa. Dagens garantier er ikke verdt papiret de er skrevet på når Trump truer Grønland, og ingen kan etter det siste året med Trump late som noe annet, sier han. Det blir dyrt å bli mer uavhengig, men alternativet er dyrere, sier han. Skjervø mener dette må finansieres gjennom forsvarsforliket på Stortinget.

Uklokt så ustabilt som USA er nå. Skjervø mener også at det offentlige Norge må gjøre seg mindre avhengige av amerikanske teknologiselskaper. I skjebnens time har de valgt å stille seg på siden til Trumps Maga-bevegelse, istedenfor å forsvare innbyggernes interesser. Det er ikke lenger garantert trygt for nordmenn å lagre personinformasjon på amerikanske skyløsninger. Amerikanerne kan i praksis skru av all e-post, kalendere og avtalebøker hos det offentlige og det private i Norge, sier Skjervø og legger til: Det er uklokt så ustabilt som USA er nå, sier han.

AUF snudde på 1980-tallet i synet på norsk Nato-medlemskap. Skjervø var selv Nato-motstander inntil 2018, da han snudde. Jeg snudde fullstendig i tråd med at fascismen har tatt sitt grep over Russland, USA og land i EU. Nå trenger vi allierte samarbeid, og ingen i AUF er mer opptatt av deltagelse enn det jeg har blitt, sier han. Jeg snudde etter at jeg bodde i USA under Trump i 2018. Da så jeg at demokratiet kollapset innenfra. Jeg så den russiske påvirkningen og hvor tett de samarbeidet med amerikanske høyreekstreme. Da så jeg hvor viktig det er å ha en allianse med militærmakt for å avskrekke Russland, sier han.

I en slik verden, er det nå på tide å bli med i EU? AUF er mot norsk EU-medlemskap. Det er jeg også. Mange snakker om at vi trenger en ny EU-debatt. Jeg mener det er mye viktigere med en ny USA-debatt. For min del tror ikke jeg at EU er immun mot samme trend som vi ser i USA med fremveksten i ytre høyre, sier han. Vi har sett det i Ungarn under Orban, vi har sett det i Polen, i Slovakia og i flere land, sier han og utdyper: Vi står kjempegodt i dagens EØS-avtale, men vi må samarbeide tettere militært med EU, Storbritannia, Tyrkia, Canada og ikke minst Ukraina. Vår fremtid er med folket som har Europas mest moderne forsvar, nemlig ukrainerne, det må vi ikke glemme, sier han.

Skjervø tror ikke på noen rask endring for USA selv hvis Trump skulle gå av. Alle som sier at institusjonene kommer til å stoppe Trump er fulle av illusjoner.

vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NATO USA AUF Forsvar Trump Sikkerhet

United States Latest News, United States Headlines

