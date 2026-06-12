Aursnes hyller Mourinho før VM-avspark: – En ære

Fredrik Aursnes snakker varmt om Jose Mourinho etter at Benfica-manageren forlater klubben til fordel for Real Madrid. Nå retter han blikket mot Norges VM-åpning mot Irak.

Fredrik Aursnes forbereder seg til VM med det norske landslaget i USA, men på hjemmebane i Lisboa har det skjedd store endringer. Benfica bekreftet denne uken at manager Jose Mourinho forlater klubben til fordel for Real Madrid.

Dermed mister Aursnes og Andreas Schjelderup sin stjernetrener før neste sesong. Aursnes møtte pressen i Greensboro, North Carolina, der Norge har VM-base. Han hadde kun positive ord om Mourinho, som han beskrev som en karismatisk leder med en unik aura. Benfica endte på tredjeplass i den portugisiske ligaen denne sesongen, åtte poeng bak vinner Porto.

Aursnes syntes det var synd at de ikke vant et trofé under Mourinho. – Det ble et nesten-år, dessverre. Men det var en ære å jobbe med han. Han har en karisma som tar hele rommet når han kommer inn, sa Aursnes.

Han håper Mourinho lykkes i Real Madrid. Nå er fokuset på Norges åpningskamp mot Irak. Aursnes returnerte til landslaget etter å ha gitt seg, og han forventes å spille en sentral rolle. Han fortalte at laget har funnet seg godt til rette i USA.

– Vi var forberedt på varmen, og hotellet lever opp til forventningene. Ingen store overraskelser, sa han. Norge møter Irak natt til 17. juni norsk tid. Aursnes har blitt en nøkkelspiller for Norge, og hans tilstedeværelse gir stabilitet på midtbanen.

Med Mourinhos avgang må Benfica finne en ny vei, men Aursnes har tillit til klubbens ledelse. Mourinhos karriere har vært preget av suksess i flere klubber, inkludert Porto, Chelsea, Inter og Manchester United. Hans retur til Real Madrid vekker oppsikt, og Aursnes tror han vil gjøre det bra. – Jeg ønsker han alt det beste, sa Aursnes.

For Norges del er VM en stor mulighet. Laget har vist fremgang, og med spillere som Erling Haaland, Martin Ødegaard og Aursnes selv, er håpet om avansement stort. Aursnes understreker viktigheten av å holde fokus og unngå skader. – Vi må ta en kamp av gangen, men vi har troen på at vi kan gå langt, avsluttet han.

Trass i Mourinhos avgang, ser Aursnes fremover. Han har lært mye av den portugisiske manageren, spesielt når det gjelder taktisk disiplin og vinnervilje. – Mourinho lærte meg å alltid være forberedt på motstanderens trekk. Det tar jeg med meg inn i VM, fortalte han.

Norge møter Irak i en tøff kamp, men Aursnes er optimistisk. – Vi har et sterkt lag, og vi er klare til å gi alt, sa han. Med base i Greensboro nyter spillerne roen før mesterskapet starter. Aursnes benytter tiden til å lade batteriene og finjustere detaljer.

– Det er viktig med god søvn og riktig ernæring. Vi er profesjonelle, og vi gjør alt for å prestere, avsluttet han





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