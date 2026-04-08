Austeuropeiske menn tiltalt for å ha stole for 2,6 millionar kroner i innbrekk på Vestlandet

To menn frå Aust-Europa står tiltalt for ei rekke innbrekk i einebustader på Vestlandet. Dei skal ha stole verdiar for over 2,6 millionar kroner frå ti bustader. Politiet omtalar innbrekka som profesjonelle og nøye planlagde.

To menn frå Aust-Europa står no tiltalt for ei rekke innbrekk i einebustader på Vestlandet . Dei er sikta for å ha stole verdiar for over 2,6 millionar kroner, inkludert smykke, klokker, bunadssølv og alkohol. Saka skal opp i Hordaland tingrett.\Dei to mennene, som er i 40-åra, er tiltalte for ti innbrekk. Det første innbruddet skal ha skjedd i Stavanger i desember 2024, der dei stal smykke og verdiar for over 144 000 kroner.

Seinare, i oktober 2025, var det eit innbrekk i Sola der dei skal ha fått med seg verdiar for heile 1,8 millionar kroner. Desse to innbrekka er den eine mannen tiltalt for å ha utført åleine. Dei åtte andre innbrekka, som skal ha skjedd i Bergen og Ålesund i løpet av november og desember 2025, er dei begge tiltalte for. I Bergen skal dei mellom anna ha stole smykke, klokker, bunadssølv, valuta og alkohol. I Ålesund skal dei ha fått med seg klokker og smykke av gull og sølv. I eitt tilfelle fjerna dei eit vindaugsglas, men fann ingenting av verdi. Eigedomane som vart ramma ligg i Bergen, Sola, Stavanger og Ålesund. \Politiet har etterforska sakene og meiner innbrekka var profesjonelt utførte og nøye planlagde. Dei har blant anna sikra overvakingsbilete som viser mennene på åstaden. I nokre tilfelle skal dei ha demontert vindaugsruter i staden for å knuse dei, for å unngå å utløyse alarmar. Politiet har ikkje funne tjuvegodset. Etter at dei to mennene hadde brote seg inn i fleire hus, vart dei arresterte i Stavanger i desember 2025, etter ei omfattande etterforsking og etterlysning via TV-programmet «Åsted Norge». Dei tiltalte har tidlegare nekta for innbrekka, men har seinare nekta å la seg avhøyre. Forsvararane til mennene ynskjer ikkje å kommentere saka





