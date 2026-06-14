Australias unge tropp overrasker med seier mot Tyrkia i VM-fotball

I en spennende VM-gruppespillkamp mellom Tyrkia og Australia, klarte ikke de tyrkiske stjernespillerene å score mot et robust australsk forsvar, noe som førte til et lite sjokktap for Tyrkia. Australias unge og uerfarne lag, med ti debutanter, overrasket ved å vinne med et senere mål, noe som ble feiret som en historisk seier. Kampen markerte også det yngste startlaget siden VM 2018, med en gjennomsnittlig alder på under 25 år, og en dristig keepervalg som avgjorde kampen.

I Tyrkia s første gruppespillkamp på VM fotball mot Australie, klarte verken Tyrkiske stjerner som Güler, Juventus-spilleren Kenan Yıldız eller Inter-spilleren Hakan Çalhanoğlu å bryte gjennom det australske forsvaret.

Dette resulterte i et uavgjort resultat der Australien kom tilbake ogukså scoret seiersmålet. Etter kampen uttrykte de tyrkiske spillerne og fansen stor skuffelse, mens de australske spillerne og fansen feiret historisk suksess. Nestory Irankunda, som scoret det avgjørende målet for Australia, uttalte at følelsen var episk, uvirkelig og en drøm som blir til virkelighet.

Australias lag inneholdt ti spillere som gjorde VM-debuten i denne kampen, og ifølge BBC var det den yngste startelleveren i et VM siden 2018, med en snittalder på 24 år og 226 dager. Sist gang et land hadde en lavere snittalder var under VM i 2018 da Frankrike møtte Australia med en snittalder på 24 år og 196 dager.

I tillegg tok den australske treneren et dristig valg ved å ikke starte mesterskapsveteranen og keeper Mathew Ryan, og i stedet satte 22-åringen Patrick Beach i mål





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