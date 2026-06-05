Australske myndigheter gjør tidenes største beslag av ulovlige eksotiske virvelløse dyr

En kommersiell oppdretter i Bathurst, rundt 20 mil vest for Sydney, ble funnet med over 100.000 kakerlakker, inkludert Madagaskar-hvesekakerlakk og dubiakakerlakk, som begge er ulovlige å importere, eie, avle eller selge i Australia. Det australske miljødepartementet frykter at de eksotiske kakerlakkene kan spre sykdom og skade både dyreliv og landbruk.

Lytt til saken Australske myndigheter har gjort tidenes største beslag av ulovlige eksotiske virvelløse dyr. Hos en kommersiell oppdretter i Bathurst, rundt 20 mil vest for Sydney, ble det funnet over 100.000 kakerlakker, melder BBC.

Blant artene var Madagaskar-hvesekakerlakk og dubiakakerlakk, som begge er ulovlige å importere, eie, avle eller selge i Australia. Den totale verdien av beslaget er anslått til 200.000 australske dollar, like i overkant av 1,3 millioner norske kroner. Madagaskar-hvesekakerlakken er en av verdens største kakerlakkarter, og har fått navnet sitt fordi den kan lage en hveselyd høy nok til å høres tydelig. Insektet kan bli like store som en håndflate.

Det australske miljødepartementet (DCCEEW) frykter at de eksotiske kakerlakkene kan spre sykdom og skade både dyreliv og landbruk. Insektene blir ofte solgt som fôr til kjæledyrreptiler. – Vi ser ulovlig avl og handel med eksotiske kakerlakker, og vi advarer nå dyrebutikker og kjæledyreiere, sier en talsperson for departementet ifølge BBC.

– Hvis du blir tatt med å eie, avle eller selge eksotiske kakerlakker som dubia- og Madagaskar-hvesekakerlakker, vil de bli beslaglagt, og du kan bli straffet etter føderal lov, fortsetter talspersonen. Reptileiere oppfordres til å bruke lovlige alternativer som sirisser. De beslaglagte kakerlakkene skal avlives





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