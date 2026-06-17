Auto Refrance As melder konkurs etter tiår med drift i Drammensregionen

Konkurs i Auto Refrance As, Buskerud, mars 2025. Selskapet, etablert 2012, var en ledende bruktbilforhandler i Drammensregionen. Årsaker: økte innkjøpskostnader, mangel på egen service, høyere renter, økt konkurranse fra nettplattformer og merkeforhandlere som selv selger bruktbiler. Omsetning falt fra 52 millioner kroner i 2023 til 40 millioner kroner i 2024. Resultat før skatt minus 1,9 millioner kroner 2024. Egenkapital kun 2 millioner kroner. Konkursen er del av en branchetrend med flere nedleggelser av bilforhandlere. Bransjeorganisasjonen peker på rente, etterspørsel og konkurransepress.

Tirsdag 2025 åpnet Buskerud tingrett konkurs i Auto Refrance As, et selskap som siden 2004 har vært en ledende aktør innen kjøp og salg av brukte biler i Drammen sregionen.

Styremedlemmer meldte oppbud, noe som aktuelt sett fører til avvikling av selskapets drift. Konkursen skyldes en kombinasjon av økte kostnader, endrede markedsforhold og høyere rentenivå, ifølge bostyrer Hans Haug. Auto Refrance har i mange år operert uten egen serviceavdeling eller verksted, og må dermed kjøpe eksterne tjenester for å klargjøre biler til salg. Denne fasen av bilkjøpet er blitt vesentlig dyrere i løpet av de siste årene på grunn av dyrere deler og tjenester.

I tillegg har selskapet møtt voksende konkurranse fra nettbaserte bruktbiltjenester og en strategisk endring blant nasjonale merkeforhandlere, som nå helt har sluttet å selge bruktbiler til oppkjøpere og heller selger disse selv. Dette har gjort det vanskeligere for Auto Refrance å skaffe gode bruktbiler gjennom det etablerte forhandlernettet. Selskapet vokste raskt etter etableringen i 2012 og oppnådde en omsetning på rundt 52 millioner kroner i 2023.

Året deretter, i 2024, falt omsetningen til rundt 40 millioner kroner, og resultat før skatt var på nær minus 1,9 millioner kroner. Egenkapitalen ved utløpet av 2024 lå på rundt 2 millioner kroner. En av selskapets største kreditører, finansieringspartneren, har meldt inn en fordring på mellom 800 000 og 900 000 kroner. Konkursen i Auto Refrance er del av en større trend i bilbransjen.

Nylig gikk også Bilco på Hønefoss, Gardermoen Bilsenter As og Targa As på Jæren konkurs. Bransjeforeningen Norges Bilbransjeforbund har varslet svakere etterspørsel og tøffere tider på grunn av høye renter og sterk konkurranse på nybil, bruktbil og service. Kommunikasjonssjef Egil Steinsland pekte spesielt på at høye renter øker kostnaden ved billån, noe somSetter press på marginer. Dette skjer samtidig som bransjen alsopplever en historisk milliardtap for Stellantis etter et fall i elbilsalg, og Kina nå eksporterer flere elbiler enn bensinbiler.

Auto Refrance var eid av daglig leder og styreleder Gjermund Røed, og selv om det fremdeles er for tidlig å vite den nøyaktige gjeldsstørrelsen, indikerer knappe økonomiske tall en alvorlig situasjon. Bransjen står overfor et seismisk skifte med elektrifisering og endrede forbrukeratferd, noe som har satt press på tradisjonelle bruktbilforhandlere uten serviceavdeling eller sterk digital tilstedeværelse. Konkursene viser at tilpasning til nye markedsdynamikker er avgjørende for overlevelse





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