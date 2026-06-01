Avinor bekrefter spesiell behandling for bronseheltene

Det norske hockeylandslaget skal få en spesiell behandling da de lander på Oslo Lufthavn mandag. Bronseheltene skal etter planen lande på flyplassen kl 17.00 før de reiser til Ullevaal Stadion hvor de skal bli hyllet under treningskampen mot Sverige.

Hockeylandslaget tok VM-bronse søndag etter å ha slått Canada i spilleforlengelse. De norske VM-heltene ble invitert til å bli hyllet under treningskampen mot Sverige, men de fant ikke fly som kunne ta dem hjem. Sportssjef i hockeyforbundet, Patrick Thoresen, opplyste at bronseheltene var i tidstrøbbel på X ved 20.30-tiden. De hadde opprinnelig fly hjem fra Sveits som ville lande for sent.

Da stilte hotellmagnat Petter Stordalen opp med fly - for å få bronselaget hjem i tide. Nå stiller Avinor opp med en ekstra gest til det historiske landslaget når de lander. - Det skal vi selvfølgelig få til. Jeg har fått meldinger i dag fra hele flyplassen som er giret på å ta imot hockey-spillerne.

Alt fra flygeledere til brannkorpset var giret på å få til vannportal, sier Monica Fasting i Avinor Oslo Lufthavn til VG. Hockeylandslaget skal etter planen lande på Oslo Lufthavn 17:00 før ferden går videre til Ullevaal Stadion. Det norske hockeylandslaget tok VM-bronse søndag etter å ha slått Canada etter spilleforlengelse.

Samtidig som de norske VM-heltene feiret i Zürich inviterte Norges Fotballforbund hockeyheltene til å bli hyllet under pausen av treningskampen mellom Norge og Sverige på Ullevaal mandag kl. 19.00, men hockeylandslaget fant ikke fly som kunne ta dem hjem. Sportssjef i hockeyforbundet, Patrick Thoresen, opplyste at bronseheltene var i tidstrøbbel på X ved 20.30-tiden. De hadde opprinnelig fly hjem fra Sveits som ville lande for sent.

