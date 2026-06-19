Avlyst Iransamtale: Logistikk kaos eller politisk drama?

USA og Iran signerte en intensjonsavtale for fredsforhandlinger, men de planlagte samtalerne i Sveits ble avlyst pga. logistikk og ukjente årsaker. Norske eksperter vurderer konsekvensene.

USA og Iran signerte denne uken en intensjonsavtale for å få en slutt på konflikten mellom de to landene. Avtalen, som er et skritt mot fredsforhandlinger, skulle følges opp av direkte samtaler i Sveits .

Imidlertid fikk kritikker i dagtidene fra sveitsiske myndigheter om at møtene var blitt avlyst. Et par timer tidligere hadde Det hvite hus annonsert at visepresident JD Vance, som skal lede den amerikanske delegasjonen, ikke ville reise til Sveits som planlagt. Grunnet logistikkutfordringer skal forhandlingene ikke lenger få starte som tenkt. Ifølge uttalelser fra Det hvite hus beskrives planleggingen som uoversiktlig og upålitelig.

Tidligere norske toppdiplomater gir sine vurderinger av situasjonen. Kåre Aas, tidligere statssekretær i Utenriksdepartementet, mener det ikke er grunn til overdratt dramatikk over avlysningen. Ifølge ham planla man å starte forhandlinger om centrale uavgjorte spørsmål allerede denne uken, men det skjedde ikke. Aas tror det er mulig at tekniske og logistiske hinder kan ha påvirket planene, men er overbevist om at partene vil finne en løsning.

Tidligere FN-utsendte Tor Wennesland beskriver logistikken rundt planleggingene som et sant kaos, men mener det ikke er nytt eller spesielt dramatisk. Han antyder at møtet kanskje ikke var godt nok forberedt til å bringe resultater. Kai Eide, også tidligere toppdiplomat, betrakter intensjonsavtalen som et viktig skritt, men understreker at USA og Iran fortsatt er langt fra mål. Han tror avlysningen skyldes "more of the same" - mer av det samme uorganiserte og uklare.

Avtalen innebærer 60 dager med forhandlinger om Irans atomprogram og sanksjoner, inkludert spørsmålet om høyanriket uran og fremtidig anrikning. Disse temaene er komplekse og ytterligere kompliserte av Israels motstand og den internasjonale spenningen. Selv om Trump på G7-møtet i Frankrike uttrykte et fokus på Ukraina og sa at Iran er i bakspeilet, er det etter meningen for tidlig å konkludere med at forhandlingene ikke er viktige for USA.

Eide understreker at iranerne er flinke forhandlere og vil ikke gi etter lett. Han kjenner iransk ledelse fra sin tid i Afghanistan og advarer mot å undersjøtte deres evne til å stå fast. Slutt resultatet er at selv om intensjonsavtalen er et positivt skritt, er fremtiden usikker og avhengig av raskere og mer organiserte fremskritt i forhandlingene.

Oslo-eksperter tror partene vil overvinne de tekniske hindrene, men den politiske viljen og forberedelsene må forbedres for at en varig løsning skal kunne nås





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Iran Forhandlinger Sveits Intensjonsavtale Atomprogram Logistikk Kåre Aas Tor Wennesland Kai Eide Visepresident JD Vance

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA stenger tilgang til avansert KIKI-forsker Michael Alexander Riegler kaller det en vekker.

Read more »

USA og Iran leker avtaleinnhold før undertegningEt ukens krig mellom USA og Iran fører til intensjonsavtale i Sveits 19. juni med 60-dagers forhandlingsperiode for å stanse krigen og begrense Irans atomprogram. Innholdet lekket av Bloomberg og CNN, med 14 punkter om økonomiske innrømmelser og politiske begrensninger. Iran avviser nøyaktigheten, mens USA nekter økonomisk bidrag. senatord reagerer kraftig på lekkasjen.

Read more »

USA stenger tilgang til avansert KIKI-forsker Michael Alexander Riegler kaller det en vekker.

Read more »

Israelske angrep på Libanon drap 15, samtidig avtale mellom Iran og USA avlystDet israelske militæret angrep flere alene i sør Libanon, der minst 15 ble drept, mens avtalen fra torsdag som skulle stoppe krigen mellom Sverige, Israel, Iran og USA ble avlyst før visepresidenten JD Vance kunne reise til Sveits

Read more »