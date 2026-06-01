Avril Furness ny direktør for Tromsø Internasjonale Filmfestival

Avril Furness med over 16 års internasjonal erfaring fra kreative og humane prosjekter blir ny direktør for TIFF. Hennes bakgrunn og engasjement for samlende kulturopplevelser skal bidra til festivalens videreutvikling.

Avril Furness , den nye direktøren for Tromsø Internasjonale Filmfestival ( TIFF ), kommer fra Nord-Irland og har en omfattende internasjonal karriere på over 16 år med erfaring fra film, arrangementer, immersive medier og kreative prosjekter.

Gjennom sin karriere har hun jobbet i skjæringspunktet mellom kultur, teknologi og historiefortelling og samarbeidet med anerkjente organisasjoner som Google, Den internasjonale Røde Kors-komiteen og Acid Survivors Trust International. Hennes arbeid spenner fra prisvinnende immersive produksjoner og store publikumsarrangementer til prosjekter med et tydelig fokus på humanitære formål og samfunnsengasjement. Hun uttrykker spesiell entusiasme for å samle mennesker rundt film i nord, og peker på landskapet, mørketiden og byen Tromsø som en allerede filmatisk ramme.

Dette er ikke kun omgivelsene som har trukket henne nordover, men også TIFFs posisjon som en festival som er tydelig forankret i Nord-Norge samtidig som den har en nysgjerrig og global holdning. Denne balansen var avgjørende. For festivalsjef Lisa Hoen var det Furness' evne til å kombinere kreativitet og struktur, sammen med en dyp forståelse for hvordan kulturopplevelser påvirker mennesker, som gjorde stort inntrykk.

Hoen understreker at Furness kommer med verdifull internasjonal erfaring, men også med en hjertelig og menneskeskapt tilnærming som passar godt inn i festivalens verdier og ambisjoner. Selv om dette er første gang Furness jobber for en filmfestival, kjenner hun igjen seg i TIFFs bredere syn på kinoopplevelsen, som ikke slutter når filmen er ferdig. Hun peker på initiativer som TIFF Junior, Silent Film Days og festivalens mange samarbeid og spesialvisninger som eksempler på hvordan film kan samle mennesker.

Hun er spesielt inspirert av TIFFs evne til å skape overraskende og ekte opplevelser, som når et svømmebasseng blir til en kinosal eller publikum samles ute i mørketiden for å se film under åpen himmel. Furness ser frem til å lære mer om hva som gjør TIFF så spesielt og til å være med på å skape opplevelser som folket tar med seg lenge etter at filmen er over.

Hennes tilnærming og erfaring forventes å bidra til festivalens videreutvikling og forsterke dens rolle som en sammenhengende og samlende kraft i regionen





bladetnordlys / 🏆 17. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Avril Furness Tromsø Internasjonale Filmfestival TIFF Filmfestival Directør Nord-Norge Kultur Immersive Medier Samfunnsengasjement

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Malaysia kritiserer Norge for kansellert forsvarsavtale under Shangri-La DialogueMalaysias forsvarsminister retter skarp kritikk mot Norges ensidige beslutning om å trekke tilbake en forsvarsavtale, og advarer mot farlige signaler for internasjonale avtaler.

Read more »

Malaysia raser mot Norge: - Øredøvende stillhetMalaysias forsvarsminister kritiserte Norge for ensidig oppsigelse av forsvarsavtale og etterlyste reaksjoner fra andre land. Han anklaget også Norge for dobbeltmoral i internasjonale avtaler.

Read more »

Frankrike bordet russisk oljetankerskøyteFrankrikes president Emmanuel Macron uttalte seg mot russisk skyggeflåte som bryter internasjonale sanksjoner og finansierer krigen i Ukraina.

Read more »

Signerte storavtale i TokyoNå ruster Tromsø og Japan opp polarforskningen.

Read more »