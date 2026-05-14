Avsløring av farlig ungdomsmiljø med våpen og narkotika

En undersøkelse avdekker et nettverk av tenåringer i Stavanger og Kristiansand knyttet til tunge våpen, voldsplanlegging og det internasjonale Foxtrot-nettverket.

Bildene som har dukket opp på sosiale medier tegner et urovekkende bilde av et kriminelt ungdomsmiljø i Sør-Norge. En svart pistol stikker opp fra bukselinningen til en ung person, hvor både våpen et, klærne og skoene er holdt i samme mørke farge.

Ved nærmere ettersyn og bildesøk viser det seg at våpenet er utstyrt med et magasin som rommer hele 30 skudd, men det mangler både en funksjonell kolbe og nødvendige siktemidler. Dette spesifikke oppsettet gjør våpenet fullstendig uegnet for lovlig bruk som konkurranseskyting, og det faktum at serienummeret ser ut til å være fjernet, tyder på en bevisst handling for å skjule våpenets opprinnelse og eierskap.

På den samme Instagram-kontoen kan man finne flere bilder av det som ser ut til å være automatvåpen spredt utover et laken, pyntet med en emoji med hjerteøyne for å romantisere det farlige utstyret. Kontoen har også vært brukt til å vise frem store mengder kontanter, ulike typer narkotika og bilder der brukerens ansikt er skjult bak en reve-emoji, noe som kan være en indikator på tilknytning til det fryktede Foxtrot-nettverket.

Senter i denne saken står en ung mann på 17 år, omtalt som Lars. Gjennom en omfattende kartlegging av sosiale medier, rettsdokumenter og kildesamtaler har det blitt avdekket at Lars er en del av et større nettverk. Han har beveget seg mellom Kristiansand og Stavanger, og det er i sistnevnte by at mange av de mest provoserende bildene av våpen skal ha blitt publisert.

Lars er i dag siktet av Agder tingrett for grov voldsplanlegging, nærmere bestemt for å være med i et forbund om å volde betydelig skade på kropp eller helse. Det er snakk om svært alvorlige anklager, men innholdet i fengslingskjennelsene er for tiden underlagt taushetsplikt og kan ikke gjengis offentlig. Politiadvokat Morten Formo har bekreftet at etterforskningen pågår, men han har avvist å gi detaljer om bildene av våpen og narkotika av hensyn til saken.

Det er tydelig at politiet jobber på spreng for å avdekke omfanget av denne aktiviteten og hvem som står bak organiseringen av de unge gjerningspersonene. Samtidig avdekkes et bredere og tyngre miljø i Stavanger, hvor totalt 13 unge gutter kan knyttes til rusmisbruk og kriminelle handlinger. Blant disse finner man 16 år gamle Sigurd, som har stått i retten tiltalt for ekstremt grove forhold, inkludert drapsforsøk, drapsforbund og medvirkning til drap.

Disse handlingene skal ha funnet sted ikke bare i Norge, men også i Sverige og England, og er knyttet til den internasjonale Foxtrot-organisasjonen. Sigurd sin forsvarer har opplyst at klienten erkjenner skyld i forholdene. Koblingen mellom Lars i Kristiansand og miljøet rundt Sigurd i Stavanger er dokumentert gjennom sosiale medier, noe som viser hvordan kriminelle nettverk kan binde sammen ungdom på tvers av bygrenser.

Advokat Nils Anders Grønås, som representerer Lars, har blitt stilt spørsmål om forbindelsen til Stavanger-miljøet og bruken av tunge våpen, men saken er fortsatt kompleks og preget av juridiske begrensninger. Moren til Lars, som har fungert som hans verge, har også henvist alle henvendelser til forsvareren, mens det digitale sporet fortsetter å avsløre en hverdag preget av våpen, dop og voldsplanlegging i et miljø hvor grensen mellom ungdomsopprør og organisert kriminalitet er visket ut





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ungdomskriminalitet Foxtrot Våpen Stavanger Kristiansand

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Generasjonsforskjeller i arbeidslivet: En prisbelønnet svensk gravejournalist og en bok om generasjonsforskjellerEn prisbelønnet svensk gravejournalist, Diamant Salihu, holdt foredrag om sine avsløringer av det svenske Foxtrot-nettverket. Salihu viste også at det finnes klare generasjonsforskjeller i arbeidslivet, med babyboomerne som i størst grad oppfatter digitale verktøy som viktig på jobb. Bonvik, en annen svensk forfatter, har skrevet en bok som belyser generasjonsforskjeller i arbeidslivet. I boka skriver Bonvik om at det finnes konfliktlinjer mellom generasjoner knyttet til fravær på grunn av private gjøremål, tempoet i beslutninger, kommunikasjon rundt tidsfrister og struktur i møter. Bonvik peker også på at millennials er de som oftest irriterer seg over møter som sporer av.

Read more »

Glimt dropper 17. mai-toget, kristiansand-rivalen Tromsø følger etterBåde Bodø/Glimt og Tromsø har avlyst deltagelse i 17. mai-toget på grunn av et tett kampprogram. Glimt-sjef Kjetil Knutsen forklarer avgjørelsen overfor TV 2.

Read more »

Røper dramatisk beskjed: – Måtte trekke segMads Hansen (42) kom med en oppsiktsvekkende avsløring.

Read more »

Stavanger har gjort noe svært få kommuner tør: Pilotprosjekt for hagehus - små boliger på eksisterende tomter midt i etablerte boligområderStavanger har vedtatt et pilotprosjekt for hagehus - små boliger på eksisterende tomter midt i etablerte boligområder. Dette kan vise seg å være et av de viktigste boliggrepene vi har sett i Norge på mange år, da dagens boligpolitikk ikke fungerer godt nok.

Read more »