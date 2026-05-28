USAs president Donald Trump har sagt at en avtale mellom Iran og USA er forhandlet fram og skal bli kunngjort i løpet av kort tid. Iran godtar å rydde Hormuzstredet for utplasserte miner, og USA opphever blokaden av iranske havner.

Avtalen mellom Iran og USA er nært forestående, ifølge Axios. USA s president Donald Trump har sagt at en avtale er forhandlet fram og skal bli kunngjort i løpet av kort tid.

I løpet av denne perioden vil Hormuzstredet være åpent, og Iran godtar å rydde stredet for utplasserte miner. I bytte opphever USA blokaden av iranske havner og utsteder sanksjonsfritak for å tillate Iran å selge olje fritt. En kilde med innsikt i forhandlingene sier til nyhetsbyrået AP at det kan dukke opp problemer i siste liten og at dette ikke er første gang en avtale er sagt å være nær forestående.

Tidligere lørdag har USA og Iran gitt ulike opplysninger om hvorvidt atomprogrammet og Irans høyanrikede uran skal inngå i en avtale. Trump sier at spørsmålet om Irans høyanrikede uran må være med og innholdet må være tilfredsstillende, opplyste presidenten til CBS News





