Børge Lund og Kristian Kjelling fortsatt aktuelle som landslagssjef

Norges Håndballforbund vurderer Børge Lund og Kristian Kjelling som ledende kandidater til å bli ny landslagssjef for herrelandslaget. Prosessen er i gang, og en avgjørelse forventes i begynnelsen av juni.

Norges Håndball forbund (NHF) fortsetter jakten på en ny landslagssjef for herrelandslaget i håndball , og flere kilder bekrefter at Børge Lund (47) og Kristian Kjelling (45) fortsatt er sterke kandidater.

Prosessen har pågått siden Jonas Wille fikk nei i mars, og NHF vurderer nå en håndfull kandidater. Erik Langerud, generalsekretær i NHF, ønsker ikke å kommentere spesifikke navn på dette tidspunktet, men bekrefter at jakten er i gang og at et styremøte med mål om ansettelse er planlagt i begynnelsen av juni. Jonas Wille vil lede Norge for siste gang i VM-kvalifiseringskampene mot Tyrkia 13. og 16. mai.

Børge Lund, som for tiden er sportslig leder og trener for Elverum Håndball, har en sterk profil med fem år som assistent på landslaget og nylige seriegull med Elverum. Nils Kristian Myhre, sportslig leder i Elverum, bekrefter Linds interesse og påpeker at det ville være overraskende om han ikke var blant kandidatene.

Myhre erkjenner at en eventuell ansettelse av Lund ville skape en utfordring for Elverum, gitt hans kontrakt som strekker seg til sommeren 2026, men viser til eksempelet med Ole Gustav Gjekstad som kombinerte trenerroller i Odense og Norge. NHF har et kriterium om at landslagssjefen ikke skal ha en trenerrolle i en klubb, noe som potensielt kan kreve forhandlinger mellom NHF og Elverum. Samtidig er også Thorir Hergeirsson, tidligere suksesstrener for kvinnelandslaget, involvert i prosessen.

Kristian Kjelling, som har vært trener og daglig leder i Drammen HK de siste ti årene, ønsker ikke å kommentere sin egen kandidatur og fokuserer utelukkende på lørdagens semifinale mot Elverum. Drammen har vist gode resultater denne sesongen, inkludert borteseire mot både Elverum og Kolstad, noe som gir dem et godt utgangspunkt foran kampen i Terningen Arena.

Samtidig ligger Bergen best an til å sikre seg den andre finaleplassen etter en imponerende borteseier mot regjerende mester Kolstad, ledet av landslagsspiller Ciljan Sagosen som scoret 11 mål. Returmøtet mellom Drammen og Elverum spilles i Drammenshallen onsdag. Spenningen er stor rundt hvem som vil bli den neste landslagssjefen, og avgjørelsen vil ha stor betydning for fremtiden til norsk håndball. NHF vurderer nøye alle aspekter, inkludert trenerens erfaring, taktiske ferdigheter og evne til å motivere og utvikle spillere.

Valget vil også ta hensyn til klubbtilknytning og muligheten for å kombinere landslagsjobben med andre oppgaver





