Børsmeldinger: Finansielle utfordringer og resultatpresentasjoner fra norske selskaper

Flere norske selskaper har presentert resultater eller opplyst om viktige forretningshendelser. Alginor, et grønt datterselskap av Borregaard, står i en vanskelig finansiel situasjon og har stoppet investeringer. Saga Pure har solgt en eiendom i Oslo for 140 millioner, mens Hunter Group leverer rekordresultat. Andfjord Salmon, Huddlestock Fintech, Nordic Halibut, Fjord Defence, Hav Group og Otovo har også rapportert resultater for første kvartal, med varierende resultater og framtidige strategier.

Borregaard s grønne datterselskap Alginor er i en vanskelig finansiel situasjon, ifølge en børsmelding. Selskapet har de siste månedene møtt problemer knyttet til tilførsel av råmaterialer, forsinket produktutvikling og kommersialisering, samt kostnadssprekker i investeringen i demonstrasjonsanlegget.

Som følge av dette har Alginor besluttet å fryse investeringen i anlegget. Selskapet planlegger også å permittere ansatte, men det er ikke oppgitt hvor mange som vil bli rammet av denne tiltaket. Spetalen-styrte Saga Pure ASA har inngått en avtale om å selge eiendommen Eilert Sundts gate 39 i Oslo, sammen med hotell-driftsselskapet Saga Hotel Oslo AS, ifølge en pressemelding fra selskapet. Avtalen verdsetter eiendommen til 140 millioner kroner, og kjøperen er en partsom ikke er tilknyttet Saga Pure.

I tillegg skal kjøperen overta arbeidskapitalen ved overtakelsen, mens Saga Pure vil motta et utbytte fra hotelldriftsselskapet før transaksjonen fullføres. Totalt er dette anslått til mellom 16 og 18 millioner kroner, et beløp som svarer til den estimerte verdiskapingen i eierperioden etter at Saga Pure kjøpte eiendommen for 135 millioner kroner i desember i fjor. Handelen gjøres opp kontant og forventes å bli fullført rundt 1. juli 2026.

Saga Pure forventer å bokføre en gevinst på mellom 13 og 15 millioner kroner i andre kvartal 2026. Rederiet Hunter Group har levert resultater for sitt sterkste kvartal noensinne ifølge en fersk rapport. Resultatet før skatt endte på 61,7 millioner dollar, en betydelig oppgang fra minus 1,3 millioner dollar i samme periode i fjor. Spotratene for perioden lå i snitt på 232.832 dollar per dag.

For andre kvartal er allerede 62 prosent av dagene booket til en gjennomsnittlig dagrate på 466.266 dollar, ifølge selskapet. Andfjord Salmon, som utvikler oppdrettsanlegg på land på Andøya i Nordland, regner med å selge sin første post-smolt i juni. Resultatet etter skatt ble på minus 23,9 millioner kroner i første kvartal, en nedgang fra minus 18 millioner i samme kvartal i fjor.

Selskapet opplyser at det har styrket bankfinansieringen i kvartalet og økt lånefasiliteten med 200 millioner til 1,5 milliarder kroner, hvorav 600 millioner ennå ikke er tatt ut. Andfjord har inngått et strategisk partnerskap med Eidsfjord Sjøfarm som skal kjøpe 450.000 post-smolt på 1,3-1,4 kilo i midten av juni. Selskapet har en produksjonskapasitet på 6.000 tonn og regner med å øke dette til 11.000 tonn i løpet av våren og sommeren i år.

Huddlestock Fintech meldte et resultat før skatt på minus 12,2 millioner kroner i første kvartal, en forbedring fra minus 18,6 millioner i samme periode i fjor. Samtidig falt selskapets inntekter til 11,2 millioner kroner, ned fra 17,4 millioner i første kvartal 2025. Selskapets Giga Broker-løsning er i rute for lansering i juni, og Huddlestock fortsetter å ekspandere på det europeiske kontinentet med Tyskland som strategisk marked.

Nordic Halibut, en kveiteoppdretter, økte inntektene til 49,2 millioner kroner i første kvartal, men resultatet før skatt falt til et underskudd på 38,4 millioner kroner. Selskapet minner om at det fortsatt er i en oppbyggingsfase og at resultatene vil svinge en del i denne perioden. Produksjonen forventes å nå volum på full driftstakt i tredje kvartal 2026, noe som gir økt fleksibilitet. Produksjonen anses å ha nådd full driftstakt når den rullende 12-måneders produksjonsprognosen overstiger 4.500 tonn.

Slaktevolumer på full driftstakt forventes å bli nådd i løpet av 2027. Selskapet har gjort oppkjøp i Thule Marine og Gulbygget for å styrke veksten, til en pris på 24 millioner kroner. Resultatet før skatt ble minus 50,2 millioner kroner i første kvartal, en nedgang fra minus 22,1 millioner i samme kvartal i fjor. Fjord Defence gjentar sin guiding for forsvarssegmentet med forventede inntekter på 420-450 millioner kroner i år og brutto driftsresultat (ebitda) på 90-110 millioner kroner.

Hav Group leverte resultater for første kvartal torsdag morgen. Resultatet før skatt landet på 4,4 millioner kroner, en forbedring fra minus 2,5 millioner i samme periode i fjor. Brutto driftsresultat (ebitda) endte på 11,8 millioner kroner, opp fra 438.000 kroner. Administrerende direktør Gunnar Larsen sier at kvartalet var solid og en betydelig forbedring fra tilsvarende periode i fjor, og understreker selskapets positive prognose for 2026.

Forretningsområdet for energidesign og smarte kontrollsystemer bidro særlig til oppgangen. Selv om geopolitisk usikkerhet og tollspørsmål forventes å skape turbulens, venter Hav Group at det globale skipsbyggingsmarkedet vil holde seg stabilt i de kommende årene. Elektrifisering av skip forventes å skape betydelige markedsmuligheter for selskapet. Solcelleselskapet Otovo meldte et resultat etter skatt på minus 146,1 millioner kroner i første kvartal, en nedgang fra minus 100,1 millioner kroner i samme periode året før





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alginor Borregaard Saga Pure Hunter Group Andfjord Salmon Huddlestock Fintech Nordic Halibut Fjord Defence Hav Group Otovo Børsmeldinger Resultater Finansielle Utfordringer Eiendomsalg Oppdrett Fintech Skipsbygg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flere elbilister velger bilferie: Rekkevidde og planlegging er nøkkelenEn ny undersøkelse fra NAF viser at en tredjedel av elbilister i Norge skal på bilferie i år, noe som er høyere enn gjennomsnittet. Selv om rekkevidden har økt betydelig, må reisende til sør- og øst-Europa planlegge lading bedre. Tesla og Ionity tilbyr gode løsninger, og abonnement kan spare penger.

Read more »

Flere hendelser i Norge: Hærverk, demonstrasjoner, brann, og ulykkerEn mann pågrepet for hærverk mot Kim Friele-steinen, statsministeren møtt av demonstranter, brann i bolig, diesellekkasje, og flere andre hendelser.

Read more »

Flere nyheter: Trump-støtte, streiketrussel, hockey-glede, Epstein-debatt og smalahove på T-banenI Texas vant republikaneren støtte fra Trump. I Norge truer 6000 med streik. Canada ga Norge lettere kvartfinale i hockey-VM. Kronprins Haakon får kritikk for Epstein-kjennskap. Smalahove skapte kaos på T-banen.

Read more »

Helseutfordringer preger flere medlemmer av kongefamilienKongefamilien har flere medlemmer som er syke, noe som gjør det vanskelig å ha flere på jobb for monarkiet.

Read more »