Børsmeldinger: Selskapers kvartalsresultater viser blandede bilder med både sterke og svake resultater

Flere norske selskaper har lagt frem resultater for første kvartal. Blant annet rapporterer Hunter Group et rekordsterkt kvartal, mens Alginor og Otovo viser negative resultater. Saga Pure har solgt eiendom i Oslo, og Nordic Halibout er i en oppbygningsfase med store investeringer.

Børs meldinger og resultater fra flere norske selskaper viser varierte resultater for første kvartal. Alginor, det grønne datterselskapet til Borregaard, befinner seg i en vanskelig finansiell situasjon grunnet tilførsel av råmaterialer, forsinket produktutvikling og kommersialisering samt kostnadssprekker i investeringen i et demonstrasjonsanlegg.

Selskapet har derfor besluttet å fryse investeringen i anlegget og vil permittere ansatte, uten at antall berørte er oppgitt. I en annen transaksjon har Saga Pure ASA, styrt av Jon Spetalen, inngått en avtale om å selge Eiendommen Eilert Sundts gate 39 i Oslo og Saga Hotel Oslo AS til en ukjent kjøper som ikke er tilknyttet selskapet.

Eiendommen er verdsett til 140 millioner kroner, og tilleggsopplysninger indikerer at kjøperen også overtar arbeidskapitalen, mens Saga Pure mottar et utbytte fra hotelldriftsselskapet før fullføring. Den totale samlede økonomiske effekten for Saga Pure anslås til mellom 16 og 18 millioner kroner, tilsvarende den estimerte verdiskapingen siden kjøpet i desember i fjor for 135 millioner kroner. Transaksjonen forventes fullført rundt 1. juli 2026, og Saga Pure forventer å bokføre en gevinst på 13-15 millioner kroner i andre kvartal 2026.

Rederiet Hunter Group rapporterte et rekordsterkt resultat før skatt på 61,7 millioner dollar for første kvartal, en betydelig forbedring fra et minus på 1,3 millioner dollar i samme periode i fjor. Daglige spotratene lå på gjennomsnitt 232.832 dollar per dag. For andre kvartal er allerede 62 prosent av dagene booket med en gjennomsnittlig dagrate på 466.266 dollar, noe som indikerer et sterkt fremtidig innhold. Andfjord Salmon, som utvikler landbaserte oppdrettsanlegg på Andøya, forventer å selge sin første post-smolt i juni.

Selskapet rapporterer et resultat etter skatt på minus 23,9 millioner kroner første kvartal, noe som er en forverring fra minus 18 millioner i fjor. Likevel har Andfjord styrket sin bankfinansiering med 200 millioner kroner, slik at total lånefasilitet nå er 1,5 milliarder kroner, hvorav 600 millioner ikke er tatt ut. Et strategisk partnerskap med Eidsfjord Sjøfarm er inngått for kjøp av 450.000 post-smolt på 1,3-1,4 kilo i midten av juni.

Produksjonskapasiteten er 6.000 tonn og forventes økt til 11.000 tonn innen sommeren. Huddlestock Fintech reduserte sitt tap før skatt til minus 12,2 millioner kroner i første kvartal, en forbedring fra minus 18,6 millioner i fjor. Inntektene falt imidlertid til 11,2 millioner kroner fra 17,4 millioner i samme periode i 2025. Selskapets Giga Broker-løsning er planlagt lansert i juni, og Huddlestock fortsetter ekspansjon i Europa med Tyskland som strategisk marked.

Nordic Halibut rapporterer økte inntekter til 49,2 millioner kroner i første kvartal, men et resultat før skatt på et underskudd på 38,4 millioner kroner. Selskapet minner om at det fortsatt er i en oppbyggingsfase og at resultatene vil svinge. Produksjonen forventes å nå full driftstakt i tredje kvartal 2026, noe som tilsvarer en rullende 12-måneders produksjon på over 4.500 tonn. Slaktevolumer på full driftstakt forventes i løpet av 2027.

Nordic Halibut har gjort oppkjøp av Thule Marine og Gulbygget for 24 millioner kroner for å styrke veksten. Resultatet før skatt var minus 50,2 millioner kroner første kvartal, fra minus 22,1 millioner i fjor. Fjord Defence har gjentatt sin veiledning for forsvarssegmentet med forventede inntekter på 420-450 millioner kroner i år og en EBITDA på 90-110 millioner kroner.

Hav Group leverte et resultat før skatt på 4,4 millioner kroner i første kvartal, en forbedring fra et minus på 2,5 millioner i fjor. EBITDA endte på 11,8 millioner kroner, opp fra 438.000. Administrerende direktør Gunnar Larsen sier resultatene styrker den positive prognosen for 2026, spesielt forretningsområdet energidesign og smarte kontrollsystemer. Selskapet forventer at det globale skipsbyggingsmarkedet forblir stabilt, og at elektrifisering av skip vil skape markedsmuligheter.

Solcelleselskapet Otovo rapporterte et resultat etter skatt på minus 146,1 millioner kroner i første kvartal, en forverring fra minus 100,1 millioner kroner i samme periode i fjor. Dette indikerer fortsatt utfordringer for selskapet i en konkurransedyktig og volatilt marked





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Børs Resultater Kvartal Finans Oppkjøp

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flere elbilister velger bilferie: Rekkevidde og planlegging er nøkkelenEn ny undersøkelse fra NAF viser at en tredjedel av elbilister i Norge skal på bilferie i år, noe som er høyere enn gjennomsnittet. Selv om rekkevidden har økt betydelig, må reisende til sør- og øst-Europa planlegge lading bedre. Tesla og Ionity tilbyr gode løsninger, og abonnement kan spare penger.

Read more »

Hylles av legende: - Blant favoritteneBoris Becker (55) vil ikke gå med på at Casper Ruud (27) har blitt en dårligere tennisspiller.

Read more »

Flere hendelser i Norge: Hærverk, demonstrasjoner, brann, og ulykkerEn mann pågrepet for hærverk mot Kim Friele-steinen, statsministeren møtt av demonstranter, brann i bolig, diesellekkasje, og flere andre hendelser.

Read more »

Børsmeldinger: Finansielle utfordringer og resultatpresentasjoner fra norske selskaperFlere norske selskaper har presentert resultater eller opplyst om viktige forretningshendelser. Alginor, et grønt datterselskap av Borregaard, står i en vanskelig finansiel situasjon og har stoppet investeringer. Saga Pure har solgt en eiendom i Oslo for 140 millioner, mens Hunter Group leverer rekordresultat. Andfjord Salmon, Huddlestock Fintech, Nordic Halibut, Fjord Defence, Hav Group og Otovo har også rapportert resultater for første kvartal, med varierende resultater og framtidige strategier.

Read more »