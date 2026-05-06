Børsrekorder og geopolitisk optimisme: AMD og Disney driver markedet oppover

Amerikanske børser når nye høyder etter positive nyheter om fredsforhandlinger mellom USA og Iran, kombinert med sterke kvartalsrapporter fra AMD og Disney.

De amerikanske finansmarkedene opplever for tiden en periode med eksepsjonell optimisme, noe som gjenspeiles i at de ledende indeksene fortsetter sin sterke oppgang. Både S&P 500 og Nasdaq Composite har nådd nye rekordnivåer, drevet av en kombinasjon av positive geopolitiske signaler og imponerende resultater fra sentrale selskaper i teknologisektoren.

Denne utviklingen har skapt en bølge av positivitet blant investorer verden over, som nå ser ut til å prise inn en fremtid med mindre risiko og økt økonomisk vekst. Den generelle stemningen i markedet er preget av tro på at de makroøkonomiske utfordringene er i ferd med å avta, og at nye teknologiske gjennombrudd vil sikre langsiktig avkastning. En av de mest betydningsfulle driverne for dagens markedsbevegelser er meldingene om et mulig diplomatisk gjennombrudd mellom USA og Iran.

Ifølge rapporter fra Axios er partene nå nærmere en avtale om å avslutte den pågående krigen enn de har vært på svært lenge. Det hvite hus signaliserer at man er nær en intensjonsavtale som ikke bare skal stoppe kamphandlingene, men også etablere et nødvendig rammeverk for mer detaljerte forhandlinger om Irans atomprogram. Denne nyheten har hatt en umiddelbar og kraftig innvirkning på råvaremarkedene. Oljeprisen, spesielt Brent spot, opplevde et dramatisk fall som følge av håpet om stabilitet i Midtøsten.

Ved enkelte tidspunkter falt prisen med over 11 prosent, før den stabiliserte seg på et fall rundt seks prosent til omtrent 103 dollar per fat. Markedet reagerer her på den reduserte risikoen for forstyrrelser i globale oljeleveranser. Spenningen forblir imidlertid høy, noe som understrekes av uttalelser fra både den iranske Revolusjonsgarden og USAs president, Donald Trump.

Den iranske statlige nyhetskanalen Press TV melder at trygg og stabil passasje gjennom det strategisk kritiske Hormuzstredet vil bli sikret dersom nye protokoller trer i kraft. På den andre siden har Donald Trump tatt til sosiale medier for å uttrykke en blanding av optimisme og skarpe advarsler.

Han antyder at den såkalte 'Epic fury' kan ta slutt dersom Iran etterlever avtalen, men han er samtidig krystallklar på at alternativet er en massiv eskalering av bombingen med en intensitet som vil overgå alt man tidligere har sett. Denne dualiteten i diplomatiet skaper en volatil situasjon hvor markedet veier håpet om fred opp mot risikoen for en total militær konflikt. Parallelt med det geopolitiske dramaet har teknologisektoren levert resultater som har sendt aksjekursene i været.

Advanced Micro Devices (AMD) har presentert en kvartalsrapport for første kvartal som langt overgår markedets forventninger. Selskapet, som er en nøkkelspiller i utviklingen av grafikkprosessorer for trening av store AI-modeller, rapporterte en omsetning på 10,25 milliarder dollar, mot forventede 9,89 milliarder dollar. Det justerte resultatet per aksje endte på 1,37 dollar, noe som er høyere enn analytikernes anslag på 1,28 dollar. Reaksjonen på børsen var umiddelbar, og aksjen steg med hele 15 prosent ved åpning.

Denne veksten drives i stor grad av den eksplosive etterspørselen etter AI-datasentre, noe som også gjenspeiles i selskapets optimistiske prognoser for andre kvartal, hvor omsetningen ventes å ligge mellom 10,90 og 11,50 milliarder dollar. I tillegg til teknologiboomens påvirkning, ser vi at andre store selskaper også leverer sterke tall. Disney-aksjen steg med rundt syv prosent etter at selskapet rapporterte inntekter for andre kvartal som var bedre enn forventet.

Veksten i Disney er spesielt drevet av en sterk utvikling innen streamingtjenester og en økt tilstrømming til deres fornøyelsesparker. Dette viser at forbrukertilliten er i ferd med å styrke seg, og at selskaper som klarer å kombinere digital transformasjon med fysiske opplevelser står sterkt i dagens marked. Samlet sett tegner dette et bilde av et finansielt landskap som er drevet av både håp om politisk stabilitet og en fundamental tro på den teknologiske revolusjonen innen kunstig intelligens





