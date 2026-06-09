Børsvolatilitet innen AI og databrikker - markedet i venter på SpaceX og oljeprisfall

Artikkelen analyserer de seneste kursbevegelsene på børsen, spesielt innen databrikke- og AI-sektoren. Investeringsdirektør Robert Næss fra Nordea forklarer at markedets svingninger skyldes den ekstreme oppgangen de siste månedene og den store entusiasmen rundt AI. Han peker på kommende kapitalinnhentinger, som SpaceX-prisingen, som kan føre til salgspress, og at lønnsomheten i industrien ligger på uvanlig høye nivåer, men at usikkerhet om langsiktig verdiskaping og teknologisk utvikling kan påvirke kursene. Artikkelen nevner også oljeprisfallet etter politiske utviklinger i Midtøsten, inkludert uttalelser fra Donald Trump om en potensiell avtale med Iran og den fortsatte konflikten mellom Israel og Hizbollah.

Saken handler om utviklingen på børs en, spesielt innen databrikke- og AI-sektoren, og hvordan markedet reagerer på kommende kapitalinnhentinger og tekniske fremskritt. Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea forklarer at de store kursbevegelsene er et resultat av den ekstremt sterke oppgangen sektoren har hatt de siste månedene, noe som fører til økt usikkerhet og svingninger.

Han peker også på at investorer har blikket rettet mot flere store AI-selskaper som skal til markedet, som SpaceX, og at dette kan føre til salgspress på eksisterende AI-favoritter. Næss understreker at lønnsomheten i databrikkeindustrien ligger på historisk høye nivåer, rundt 42 prosent, sammenlignet med en historisk normal på 16 prosent, og at det er en ellevill entusiasme rundt AI som kan være en boblete.

Samtidig faller oljeprisen, med Nordsjøolje ned rundt 3,2 prosent til 91,08 dollar per fat, etter uttalelser fra Donald Trump om at en avtale mellom USA og Iran kan komme på plass snart, og åpning av Hormuzstredet. Den politiske spenningen i Midtøsten øker også, etter at Iran stoppet et militært angrep mot Israel men advarte om at det vil gjenopptas dersom israelske styrker fortsetter i Libanon, noe statsminister Benjamin Netanyahu bekreftet er en pågående konflikt





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