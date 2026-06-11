Bacon-spisende mann med parasitt i hjernen

En amerikansk mann på 52 år ble plutselig veldig syk etter å ha spist ofte bacon. En CT-undersøkelse viste flere væskefylte områder i hjernen, og testen bekreftet at mannen hadde en parasitt i hjernen. Pasienten fortalte at han hadde en vane med å spise understekt bacon, og legene mener at dette kan ha vært årsaken til at mannen ble syk.

Bacon var en helt vanlig del av hverdagen hans. Så ble mannen plutselig veldig syk. Den amerikanske mannen på 52 år spiste ofte bacon. Tidligere kunne han være smertefri i månedsvis.

Nå kom migreneanfallene ukentlig, uten at medisinene hjalp. Derfor bestemte han seg for å oppsøke en lege. På legekontoret tok mannen en CT-undersøkelse, som avdekket flere væskefylte områder i hjernen hans. Da ingen prøver ga klare svar på mannens hodepine, begynte legene å mistenke at dette kunne skyldes en tilstand som kalles Testing av spesialister bekreftet at mannen hadde en parasitt i hjernen.

Bendelorm er en type flatorm som kan leve som voksne parasitter i den menneskelige mage-tarm-kanalen. Pasienten i denne saken hadde en vane med å spise understekt bacon, for at kjøttet ikke skulle bli for sprøtt. Legene til 52-åringen tror dermed at årsaken til at mannen ble syk, skyldes hans tendens til å steke bacon for lite. I tillegg til understekt bacon, mener legene, at mannen antakelig også var for dårlig til å vaske hendene sine.

Det ville gjort det lettere for sykdommen å spre seg. Verdens helseorganisasjo





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